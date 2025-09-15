GFlu apreende mais de 20 kg de drogas em fiscalização fluvial no Rio Amazonas

Em mais uma ação de combate ao tráfico de drogas na região amazônica, agentes da Base Integrada Fluvial Candiru, em Óbidos (PA), realizaram na tarde de domingo (13) uma operação de fiscalização que resultou na apreensão de 20,190 kg de drogas, incluindo 18 tabletes de maconha.

A operação aconteceu durante abordagem ao ferry‑boat Itaperaba, que saiu de Manaus com destino a Belém. Segundo os agentes, o entorpecente estava escondido em três volumes no porão da embarcação. A cadela farejadora Ísis, treinada para detecção de drogas, foi fundamental para localizar a substância.

A droga foi imediatamente encaminhada para a delegacia da Base Candiru, onde foram registrados todos os procedimentos legais e instaurado o inquérito policial. Nenhum suspeito foi preso no momento, mas as investigações prosseguem para identificar os responsáveis pelo transporte do entorpecente.

O Grupamento Fluvial de Segurança (GFlu), vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), atua estrategicamente nas rotas fluviais do Baixo Amazonas. Essas áreas são históricas vias de transporte de mercadorias e passageiros, mas também são utilizadas por criminosos para o tráfico de drogas. A Base Candiru completa neste ano um ano de operações, consolidando-se como um ponto-chave para o monitoramento e prevenção de crimes na região.

O coordenador da operação destacou que ações como esta reforçam a segurança das comunidades ribeirinhas e contribuem para o combate à criminalidade organizada na região. “Nossa missão é garantir que as rotas fluviais sejam seguras para a população, evitando que entorpecentes e armas circulem livremente pelo Amazonas”, afirmou.

Além do combate direto ao tráfico, a GFlu realiza patrulhamentos preventivos e ações educativas com moradores ribeirinhos, conscientizando sobre a importância da denúncia de atividades ilícitas e incentivando a cooperação entre comunidades e forças de segurança.

Essa apreensão se soma a diversas outras realizadas nos últimos meses, demonstrando um esforço contínuo das autoridades para reduzir a presença de drogas nas embarcações e coibir o tráfico em uma das principais rotas de ligação entre o interior da Amazônia e a capital paraense.

Imagem: Agência Pará