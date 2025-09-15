Operação ‘Impulsus’ registra mais de 500 abordagens e nove prisões em Belém

A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), em parceria com os demais órgãos dos sistemas estadual e municipal de Segurança, finalizou na manhã de ontem, domingo, 13, as ações ostensivas e preventivas executadas no âmbito da “Operação Impulsus” em Belém. Em dois dias de atividades, os agentes realizaram 596 abordagens e nove prisões, e fiscalizaram 78 estabelecimentos comerciais.

A Operação é destinada a inibir a criminalidade com atividades preventivas e de orientação à população, para garantir maior tranquilidade e segurança, informou o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

“Iniciamos essa Operação com o objetivo de reforçar as ações de segurança que já vêm acontecendo na cidade, com foco em aumentar o volume e a presença de policiais nas ruas para mantermos a segurança de todos os belenenses, especialmente no final de semana, onde é natural que todos procurem entretenimento. Assim, podermos garantir um lazer tranquilo, com maior fiscalização também nos estabelecimentos comerciais, mostrando que estamos presentes, para que todos tenham a percepção de segurança maior, e manter a ordem social na cidade”, enfatizou o titular da Segup.

PRODUTIVIDADE

A “Operação Impulsus” foi deflagrada na última sexta-feira, 13, e finalizada na manhã de ontem, domingo, 14, com 78 estabelecimentos comerciais fiscalizados. Destes, 13 foram fechados e 12 notificados. Os agentes abordaram transeuntes e condutores de motos, carros e bicicletas. Houve apreensão de 1,812 quilo de drogas, 10 celulares, 14 armas brancas e duas armas de fogo. Os agentes também recuperaram cinco veículos.

A presença ostensiva do Sistema Integrado de Segurança Pública, com mais de 360 agentes, assim como as ações planejadas de forma simultâneas e integradas nos principais bairros de Belém, foram o destaque da Operação.

Participaram da “Impulsus” agentes das polícias Civil, Militar e Científica, do Corpo de Bombeiro Militar, Departamento de Trânsito do Estado (Detran), Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade e Guarda Municipal de Belém.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias