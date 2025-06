Glastonbury: polícia do Reino Unido examina shows após falas anti-Israel

Dupla de rap Bob Vylan liderou multidão com cânticos contra o Exército israelense; Embaixada de Israel no Reino Unido disse estar “profundamente perturbada”

Billy Stockwell, da CNN

A polícia britânica informou que está revisando comentários feitos no palco pela dupla de rap punk Bob Vylan e pelo trio de hip hop Kneecap no Festival de Glastonbury deste ano.

O rapper e vocalista da dupla, Bobby Vylan, subiu ao terceiro maior palco do festival, West Holts, no sábado, gritando “Palestina livre, livre” (“Free, free palestine”, em inglês), antes de liderar a multidão com cânticos contra o Exército israelense.

O vídeo mostrou o rapper gritando no microfone: “Tudo bem, mas vocês já ouviram essa? Morte, morte às FDI (Forças de Defesa de Israel) [“Death, death to the IDF”, em inglês]”.

O artista também se apresentou diante de um telão que exibia uma mensagem que dizia: “As Nações Unidas chamaram isso de genocídio. A BBC chama isso de ‘conflito'”, referindo-se à emissora pública do Reino Unido que tem transmitido o festival ao vivo.

A Embaixada de Israel no Reino Unido disse estar “profundamente perturbada” com o que chamou de retórica “inflamatória e odiosa” no festival.

A Embaixada disse que quando cânticos como “Morte às FDI” são ditos diante de dezenas de milhares de frequentadores do festival, “isso levanta sérias preocupações sobre a normalização da linguagem extremista e a glorificação da violência”.

“Apelamos aos organizadores do Festival de Glastonbury, artistas e líderes públicos do Reino Unido para que denunciem esta retórica e rejeitem todas as formas de ódio”, acrescentou.

O Festival de Glastonbury disse em um comunicado que ficou “horrorizado” com as falas de Vylan.

“Seus cânticos ultrapassaram em muito os limites e estamos lembrando urgentemente a todos os envolvidos na produção do festival que não há lugar em Glastonbury para antissemitismo, discurso de ódio ou incitação à violência”, disseram os organizadores.

Antes do festival de música de cinco dias, todos os olhos estavam voltados para o trio de hip hop de língua irlandesa Kneecap, depois que o membro da banda Liam O’Hanna — que se apresenta sob o nome artístico Mo Chara — foi acusado no mês passado de crime de terrorismo após uma investigação da Polícia Metropolitana de Londres.

A acusação, que ele negou, refere-se a um show em Londres, em novembro de 2024, onde ele supostamente exibiu uma bandeira do Hezbollah – uma organização terrorista proibida pela lei do Reino Unido.

Antes do Glastonbury, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer disse que não considerava “inapropriado” que o grupo se apresentasse.

O Kneecap tem criticado veementemente a guerra de Israel em Gaza, mas já disse anteriormente que nunca apoiou o Hamas ou o Hezbollah.

Durante o show, Mo Chara disse à multidão que os eventos recentes foram “estressantes”, mas que não eram nada em comparação com “o que o povo palestino está passando”.

O rapper Naoise O Caireallain, conhecido pelo nome artístico de Móglaí Bap, rebateu o comentário de Starmer durante o show de sábado: “O primeiro-ministro do seu país, não do meu, disse que não queria que tocássemos, então f**a-se Keir Starmer.”

Em referência à próxima data de julgamento de seu colega de banda, O Caireallain também disse que eles “iniciariam uma revolta do lado de fora dos tribunais”, antes de acrescentar: “Não quero que ninguém comece uma revolta. Nada de revoltas, apenas amor e apoio, e mais importante, apoio à Palestina.”

A polícia de Somerset, onde o festival é realizado, disse estar “ciente dos comentários feitos pelos atores” e que “as evidências em vídeo serão avaliadas pelos policiais para determinar se algum delito pode ter sido cometido e que exigiria uma investigação criminal”.

O secretário de Saúde do Reino Unido, Wes Streeting, criticou o caso como “terrível” em uma entrevista à Sky News na manhã de domingo.

Ele disse que a BBC, que transmitiu o show ao vivo, e Glastonbury “têm perguntas a responder”.

Um porta-voz da BBC disse que alguns dos comentários feitos durante a apresentação de Vylan foram “profundamente ofensivos” e acrescentou que não havia planos de disponibilizar a apresentação sob demanda por meio de sua plataforma de streaming iPlayer.

Samir Hussein/WireImage