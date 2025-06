Lexa e Tati Machado curtem banho de rio no Amazonas

A cantora e a apresentadora se apoiam após a morte dos filhos

Lexa divulgou fotos da viagem que realizou com Tati Machado para o Amazonas, na Região Norte do país. As duas amigas estão na companhia dos parceiros, Ricardo Vianna e Bruno Monteiro, respectivamente, e posaram durante um banho de rio neste domingo (29).

“Eu vejo você”, escreveu a apresentadora na legenda. “Estou tão feliz de estar aqui com vocês”, disse Lexa nos Stories.

Lexa e Tati Machado se aproximaram após as duas engravidarem. Em fevereiro, a cantora sofreu com a morte da filha três dias depois do parto devido ao quadro de pré-eclâmpsia e Síndrome Hellp. Já a apresentadora perdeu o filho na 33ª semana de gravidez ao perceber a ausência de movimentos de Rael.