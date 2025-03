Governo do Estado capacita mais de 180 merendeiras da rede pública de ensino

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster) realizou no sábado (22), uma capacitação sobre manipulação de alimentos para 187 mulheres que atuam como merendeiras na rede estadual de ensino, no Centro Integrado de Inclusão e Cidadania (Ciic), localizado no bairro do Marco,em Belém.

A qualificação foi ministrada pela engenheira de alimentos Izabela Athaíde e visa mais melhorias ao preparar a merenda escolar dos estudantes da rede pública de ensino do Pará.

A merendeira Aldeize Carvalho, comentou sobre a promoção do curso e a sua importância.

“Participei hoje do curso e gostei muito de tudo o que aprendi, pois agora vou colocar tudo em prática na escola que trabalho”, disse a participante.

O governo do Pará investe em qualificação e prioriza o bem-estar de todos que fazem parte da comunidade escolar, com qualificações e avanços nesta área – educação – que também faz parte do desenvolvimento do Estado.

“Esta iniciativa, de qualificação, que fomenta o desenvolvimento do nosso Estado, é a nossa prioridade e as merendeiras fazem parte de uma área muito importante, que é a educação. Por isso, buscamos sempre mecanismos que tragam mais informações e conhecimentos por meio dessas ações, essenciais”, ressaltou o titular da Seaster, Inocencio Gasparim.

Ao final do curso, todas as participantes receberam a sua carteira de manipuladora de alimentos.

Reprodução: Ag.Pará