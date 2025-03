Governo do Pará promove ‘Feirão de Emprego’ e atende mais de 500 mulheres em Belém

O evento contou com a participação da vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, que dialogou sobre suas expectativas e a relevância da iniciativa para crescimento profissional e qualidade de vida

O Governo do Pará segue investindo em iniciativas que promovam a inserção das mulheres no mercado de trabalho. Nesta sexta-feira (21), o “Feirão Para Elas”, ação realizada pela Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), atendeu aproximadamente 535 mulheres, oferecendo entrevistas de emprego e cadastro no Sistema Nacional de Emprego (Sine).

O evento contou com a participação da vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, que dialogou com diversas mulheres sobre suas expectativas e a relevância da iniciativa para seu crescimento profissional e qualidade de vida.

“Estamos aqui hoje em um momento significativo, ao lado dessas mulheres que buscam oportunidades de emprego e desejam evoluir profissionalmente. Garantir essa autonomia é fundamental, e por isso, seguimos empenhados em promover avanços e investimentos que proporcionem esse suporte essencial”, destacou Hana Ghassan.

No Pará, cerca de 48,9% das mulheres são as principais responsáveis pelo sustento dos lares paraenses. Essa ação inédita busca não apenas valorizar a mulher na sociedade, mas também incentivá-las por meio da geração de emprego e renda.

“A escolha de priorizar as mulheres neste momento vai além da celebração do mês dedicado a elas. Trata-se de reconhecer sua significativa participação na chefia dos lares brasileiros. Diante desse cenário, é imprescindível oferecer o suporte necessário para sua inserção no mercado de trabalho. Nosso compromisso é garantir oportunidades para que todas possam conquistar o espaço que almejam na sociedade”, enfatizou o titular da Seaster, Inocêncio Gasparim.

Para Ticiane Gama, moradora do bairro da Cidade Velha, em Belém, a ação é essencial por reunir, em um único espaço, serviços de saúde e, principalmente, oportunidades de emprego.

“Essa é minha primeira participação no feirão. Fiquei sabendo pelas redes sociais e, como estou desempregada, vim em busca de uma oportunidade. Além disso, aproveitarei para me vacinar. Fiz meu cadastro, participei de uma entrevista de emprego e achei o evento maravilhoso. Espero que novas oportunidades surjam a partir dessa iniciativa”, afirmou Ticiane Gama.

Serviços

A ação inédita, alusiva ao mês da mulher, contou com entrevistas para vagas de emprego, seguro-desemprego, encaminhamento para emissão de certidão de nascimento (1ª e 2ª via) – casamento e óbito, emissão de RG e da carteira do artesão. Em parceria com a Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE), foram também ofertados os serviços de orientação jurídica, conciliação extrajudicial e agendamentos mais complexos referentes à violência contra mulher, além de serviços de saúde como vacinação e aferição de pressão arterial e glicemia com a Secretaria de Estado de Saúde do Pará (Sespa).

Reprodução: Ag.Pará