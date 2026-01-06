Governo do Pará abre programação gratuita para o público infantil

Museus, bibliotecas e parques da capital oferecem atividades especiais durante todo o mês de janeiro; confira o guia completo para levar as crianças.

O mês de janeiro começou animado na capital paraense. O Governo do Estado preparou uma agenda especial de férias em diversos espaços públicos, unindo educação, cultura e diversão ao ar livre. De museus tecnológicos a parques aquáticos, as opções buscam tirar os pequenos das telas e fortalecer os vínculos familiares.

Confira os destaques da programação e como aproveitar:

Museu das Amazônias: “Férias no Museu”

Inaugurado recentemente no Complexo Porto Futuro, o museu é a grande novidade deste ano. A iniciativa conta com oficinas, cinema, contação de histórias e o “Circuito Brincante”.

A servidora Thassia Hesketh levou a filha Ana Luísa, de 9 anos, para o circuito “Ciranda dos Bichos”. “A gente se diverte e aprende juntas”, destaca a mãe. Inscrições: Realizadas no próprio local (Armazém 4A do Porto Futuro, Reduto).

Realizadas no próprio local (Armazém 4A do Porto Futuro, Reduto). Funcionamento: De quinta a terça-feira, das 10h às 20h.

Biblioteca Arthur Vianna: Brinquedoteca e Jogos

Para quem prefere atividades culturais e lúdicas, a biblioteca na sede da Fundação Cultural do Pará (Centur) é o destino ideal.

Acervo: Mais de mil jogos e brinquedos disponíveis para todas as idades.

Mais de mil jogos e brinquedos disponíveis para todas as idades. Atividades: Mostras culturais, oficinas e performances poéticas.

Mostras culturais, oficinas e performances poéticas. Funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 9h às 18h (3º andar).

Parque da Cidade: Diversão Aquática e ao Ar Livre

O maior espaço de intervenção urbana de Belém continua sendo o favorito para gastar energia. O destaque das férias é o Parque Aquático Esplanada das Fontes, com jatos d’água e toboáguas para crianças de até 12 anos.

Atenção ao Cronograma: O parque fecha a partir desta quarta-feira (7) para a retirada da decoração de Natal, reabrindo no sábado (10) .

O parque fecha a partir desta quarta-feira (7) para a retirada da decoração de Natal, . Horário Normal: Terça a domingo, das 8h às 22h; segundas, das 18h às 22h.

Veja a programação completa aqui.



Foto: Bruno Cruz / Ag. Pará