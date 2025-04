Governo do Pará decreta luto oficial de 7 dias pela morte do Santo Padre

Com profundo pesar, o Governo do Estado do Pará informa que foi decretado luto oficial de sete dias em respeito à morte de Sua Santidade, o Papa Francisco, líder da Igreja Católica. O Papa, ao longo de seu pontificado, destacou-se pela simplicidade, humildade e firme compromisso com a justiça social, o cuidado com os pobres, o diálogo inter-religioso e a preservação do meio ambiente.

Sua mensagem de paz, amor e solidariedade ultrapassou fronteiras religiosas, tornando-o uma referência moral e espiritual para milhões de pessoas ao redor do mundo.

Fonte: Agência Pará de Notícias