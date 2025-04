Usina da Paz de Capanema já está na reta final das obras

O Governo do Estado está prestes a concluir mais uma importante obra de infraestrutura social: a Usina da Paz (UsiPaz) no município de Capanema, na região de integração do Rio Caeté. O complexo multifuncional, voltado à promoção da cidadania, cultura, esporte e inclusão social, encontra-se na fase final de construção, com previsão de entrega à população ainda no primeiro semestre de 2025.

Localizada no Residencial Jardim América, na Rua 10, bairro São Pedro e São Paulo, a UsiPaz de Capanema contará com uma ampla estrutura. O espaço oferecerá quadras poliesportivas, áreas para capacitação profissional, atendimentos psicossociais, além de serviços nas áreas de saúde, cultura e lazer. Ao todo, serão ofertados mais de 70 serviços intersetoriais, desenvolvidos em parceria com secretarias estaduais e órgãos vinculados.

Entregas – Somente em 2025, o governo estadual já entregou três novas Usinas da Paz, localizadas nos municípios de Castanhal, Marabá e Abaetetuba. Juntas, essas unidades beneficiam diretamente mais de 616 mil pessoas, reforçando a expansão do projeto e o compromisso com o desenvolvimento humano e a construção de uma cultura de paz nas comunidades atendidas.

Conforme a secretária de Articulação da Cidadania, Elieth de Fátima Braga, a entrega do novo espaço representa um marco para a cidade e para toda a região de Capanema.

“Estamos trabalhando com dedicação para finalizar todos os detalhes da obra e garantir que a população de Capanema possa contar com mais esse equipamento público de transformação social”, afirmou.

A expectativa é de que a UsiPaz atenda a mais de 70 mil moradores de Capanema e dos municípios vizinhos, funcionando como um centro de referência em políticas públicas integradas. Com o avanço das obras dentro do cronograma previsto, a entrega da unidade reafirma o compromisso do governo estadual com o fortalecimento do desenvolvimento humano e a redução das desigualdades sociais no Pará.

FUNCIONAMENTO

Atualmente, doze unidades das Usinas da Paz estão em funcionamento em diferentes regiões do estado. Em Belém, são cinco localizadas nos bairros Jurunas/Condor, Guamá, Terra Firme, Cabanagem e Bengui. Na Região Metropolitana, há unidades em Ananindeua (bairro Icuí-Guajará) e Marituba (bairro Nova União). No interior, as UsiPaz funcionam em Abaetetuba, Castanhal, Marabá, Parauapebas e Canaã dos Carajás.

Além disso, outras 25 Usinas da Paz — incluindo a de Capanema — estão com obras em andamento nos municípios de Altamira, Bragança, Cametá, Paragominas, Tucuruí, Santa Izabel do Pará, Redenção, Itaituba, Santarém, Viseu, Igarapé-Miri, Barcarena, Breves, Dom Eliseu, São Miguel do Guamá, Portel, Moju, Parauapebas (segunda unidade no município), Óbidos, Salinópolis, Benevides, Tomé-Açu, São Félix do Xingu e no distrito de Icoaraci, em Belém.

USINAS DA PAZ

As Usinas da Paz fazem parte do programa estadual Territórios Pela Paz (TerPaz) e, desde 2021, vêm se consolidando como uma das mais bem-sucedidas políticas públicas de cidadania do país. O projeto já impactou positivamente a vida de milhões de paraenses, por meio da oferta de ações e serviços em áreas fundamentais, como saúde, educação, segurança, esporte, cultura e assistência social — pilares essenciais para a promoção da inclusão, da dignidade e da redução da criminalidade.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias