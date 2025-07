Governo do Pará entrega armas, coletes e rádios para reforçar a Polícia Militar

A segurança pública do Pará ganhou um importante reforço nesta quarta-feira (9). O governo do Estado entregou 4.400 pistolas Beretta, 4 mil coletes balísticos e mil rádios comunicadores digitais para a Polícia Militar. A ação representa um investimento de quase R$ 20 milhões, financiado pelo Fundo Estadual de Segurança Pública (Fesp), administrado pela Secretaria de Segurança Pública (Segup).

Durante o evento no Hangar Convenções e Feiras da Amazônia, o governador Helder Barbalho destacou que os equipamentos vão garantir mais eficiência nas operações policiais e mais segurança para os agentes. “Estamos entregando o que há de mais moderno em armamento e comunicação, reforçando o combate à criminalidade em todo o território paraense”, afirmou o governador.

Além da entrega dos equipamentos, Helder também assinou a ordem de serviço para a construção da nova sede do Fundo de Saúde dos Servidores Militares (Funsau), que vai oferecer atendimento médico de qualidade a policiais e bombeiros militares.

Segundo o secretário de Segurança Pública, Ualame Machado, o Pará é um dos estados que mais investem em segurança no país. “Somente neste primeiro semestre, já ultrapassamos os R$ 85 milhões investidos. Isso mostra que a segurança pública é prioridade neste governo”, disse.

O comandante-geral da PM, coronel Dilson Júnior, lembrou que com a nova entrega de pistolas, a corporação finaliza a renovação total dos armamentos iniciada em 2020. Ele também comemorou o avanço no setor de saúde para os militares. “Depois de 47 anos, teremos uma sede própria para o nosso Fundo de Saúde, garantindo um cuidado melhor com os servidores e, consequentemente, um serviço ainda mais eficiente para a população”, afirmou.

Nos últimos seis anos, já foram aplicados mais de R$ 100 milhões na modernização das forças de segurança do Estado, com aquisição de viaturas, embarcações blindadas, fardas, equipamentos de perícia, novas unidades policiais e outros materiais tecnológicos.

Imagem: Junior Campos