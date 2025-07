Parque da Cidade ganha ponto de hidratação gratuito com água potável e sustentável

Os frequentadores do Parque da Cidade, em Belém, agora contam com um reforço importante para a saúde e o bem-estar: um ponto de hidratação gratuito instalado pela Cosanpa. A estrutura oferece água potável à população e ainda ajuda a reduzir o uso de plásticos no local.

O equipamento foi posicionado estrategicamente próximo às quadras de futebol e é o terceiro instalado em Belém os outros estão no Parque do Utinga e no Porto Futuro. Segundo a médica do Trabalho Graça Mendes, a hidratação é essencial, especialmente no verão amazônico: “A perda de líquido é maior com as altas temperaturas, por isso a água deve ser constantemente reposta”.

Além do benefício à saúde, o equipamento também tem um papel ambiental. Um contador digital mostra em tempo real quantas garrafas plásticas deixam de ser usadas a cada recarga feita no local. Desde janeiro, quando o primeiro ponto foi instalado, mais de 13 mil litros de água foram consumidos e mais de 40 mil embalagens deixaram de ser descartadas, segundo a diretora da Cosanpa, Paloma Lins.

O professor de Artes Adriano Souza, que visitou o parque pela primeira vez com a família, elogiou a iniciativa: “É uma ótima ideia, ainda mais por estarmos em um estado quente e dentro da Amazônia, onde temos uma das maiores reservas de água doce do mundo”.

Para o presidente da Cosanpa, José Fernando Mendonça Gomes Junior, a iniciativa une lazer, sustentabilidade e cuidado social. “É uma alegria imensa contribuir com o bem-estar da população”, afirmou.

A novidade também agradou quem pratica atividades físicas, como o corredor amador e químico Felipe Barradas: “Já conhecia esse tipo de ponto no Utinga. Com esse calor, não dá pra vacilar com a hidratação”.

Além da saída de água para pessoas, o equipamento tem uma torneira extra para pets, assim como o modelo instalado no Porto Futuro.

Sobre o Parque da Cidade

Inaugurado recentemente, o Parque da Cidade oferece 14 ambientes voltados ao lazer, esporte e convivência, incluindo ciclovias, pista de corrida, quadras, playground, academia ao ar livre e a segunda maior pista de skate olímpico do Brasil. O espaço também conta com soluções sustentáveis como painéis solares, tratamento natural da água e mais de 2.500 árvores plantadas ou transplantadas.

Até o dia 31 de julho, o parque funciona das 8h às 22h, exceto às segundas-feiras de manhã, quando passa por manutenção. Em agosto, o local será preparado para receber parte da programação da COP30, com a montagem das zonas Blue e Green da conferência da ONU.

