Governo do Pará investe mais de R$ 1 bi em saneamento em preparação para a COP 30

O complexo turístico e comercial do Ver-o-Peso é um dos principais cartões postais de Belém mas, apesar de sua importância, nunca teve um sistema de coleta e tratamento de esgoto adequado. Isso mudou agora: em preparação para a COP 30, o Governo do Pará deu início às obras que irão levar um sistema de saneamento ao local pela primeira vez na história.

“As obras de saneamento do mercado do Ver-o-Peso são uma das mais de 30 ações estruturantes do Governo do Pará visando preparar Belém para a COP 30. A nossa capital vai estar pronta para receber a conferência climática da ONU no mês de novembro de 2025, mas além de qualificar a cidade para o evento, a iniciativa trará benefícios para os trabalhadores do mercado, clientes, turistas e residentes do bairro da Campina”, disse a vice-governadora do Pará e presidente do Comitê Estadual para a COP 30, Hana Ghassan.

A realização das obras de saneamento do complexo do Ver-o-Peso é uma parceria entre o Governo do Pará e o Governo Federal, através do Ministério das Cidades e da Caixa Econômica Federal. Os trabalhos incluem aproximadamente 4.100 metros de rede coletora de esgoto, o assentamento de 60 Poços de Visita (PV), a execução de 300 unidades de ramais domiciliares e a demolição e recomposição de pavimento asfáltico, além da retirada e reaproveitamento dos paralelepípedos que fazem parte da história do local.

A conclusão do primeiro sistema de coleta e tratamento de esgoto do Ver-o-Peso será no mês de outubro de 2025, pouco antes da realização da COP 30 em Belém. A obra está orçada em mais de R$ 12 milhões – um investimento que trará saúde para a população e também cuidados com a natureza, já que a água suja coletada por esse sistema será levada até uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da Cosanpa, onde passará por várias etapas para retirar impurezas até ficar novamente própria para o consumo ou para retornar ao meio-ambiente.

Obras de saneamento se multiplicam pela capital – O saneamento básico é um dos eixos principais das obras de preparação para a COP 30: até novembro de 2025 o Estado deve concluir 13 projetos de saneamento. São ações que incluem obras nos parques lineares na Doca e Tamandaré, a expansão do fornecimento de água, coleta de esgoto e obras de dragagem nos canais da cidade, totalizando um investimento superior a R$ 1 bilhão.

É trabalho que vai mudar a vida de milhares de belenenses: só nas obras dos canais que compõem as bacias do Tucunduba, Una e Tamandaré os serviços irão beneficiar mais de 500 mil pessoas com a implantação de 59,5 quilômetros de rede de esgotamento sanitário, e mais de 10 mil unidades de ramais domiciliares.

“As obras estão em ritmo acelerado, estamos na contagem regressiva para a entrega de obras importantes que vão trazer desenvolvimento para a nossa cidade. Vamos juntos construir uma Belém cada vez melhor”, disse a vice-governadora Hana Ghassan.

Imagem: Bruno Cruz / Agência Pará de Notícias