Depois de três décadas longe das competições de quadra, paraense retorna ao Vôlei Master 2024

Gerson Monte marcou história nas quadras de Belém do Pará na década de 80. Atuando como levantador, iniciou uma promissora carreira aos 16 anos, na Tuna Luso Brasileira. Os títulos não demoraram a chegar: Gerson foi campeão paraense juvenil, octacampeão paraense adulto e campeão do Norte-Nordeste e do Centro-Oeste. A carreira nas quadras foi precocemente interrompida aos 33 anos, por causa de dores no joelho. Depois de três décadas longe das quadras, ele está de volta no Vôlei Master 2024, organizado pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), no Centro de Desenvolvimento do Voleibol – Enel, em Saquarema.

“Foi uma época muito marcante na minha vida. Além de todas as conquistas estaduais e regionais, tive a oportunidade de jogar vários Brasileiros, enfrentando grandes equipes como Minas Tênis Clube, Atlântica Boa Vista e o histórico time da Pirelli. Esses times eram a base da Geração de Prata. Mesmo enfrentando dificuldades, nossa equipe era muito boa. Fizemos bons jogos”, lembra Gerson, hoje com 62 anos.

O paraense passou a competir na praia, onde também teve destaque. “No Circuito Brasileiro, em São Luís do Maranhão, eu e meu irmão Gil eliminamos Emanuel/Aloísio em um jogo de uma hora e 15 minutos. Tenho ótimas lembranças dessa época”, conta Gerson, que no Vôlei Master chegou a ser hexacampeão seguido com o quarteto Álvares Master.

Mas apesar das vitórias na praia, o desejo de voltar a atuar na quadra continuava guardado. E o retorno acontece 30 anos após a última partida, defendendo o IVBI (PA) na categoria 50+ do Vôlei Master 2024. “A ansiedade é grande. Sei que vai ser muito desgastante, mas estou preparado para competir. São trinta anos longe das quadras indoor. Espero conseguir voltar a atuar em alto nível. Mas, acima de tudo, o mais importante é estar mais uma vez ao lado dos meus amigos. Estar em Saquarema é maravilhoso, tenho uma relação de amor com a cidade e com o Vôlei Master. Quero poder estar presente muitas vezes ainda”, finaliza Gerson.

VÔLEI MASTER 2024

O evento master mais tradicional do voleibol brasileiro está de volta. A partir de sábado (16/11), a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) realiza o Vôlei Master 2024, no Centro de Desenvolvimento do Voleibol Enel, em Saquarema. A 19ª edição da competição é classificatória para a segunda edição da Superliga Master, que acontece em 2025.

Durante os oito dias de competições, mais de 2000 atletas estarão envolvidos no evento. Serão 156 equipes em ação nas oito quadras indoor (1531 atletas), representando 14 estados brasileiros. Nas seis quadras de areia, 208 duplas e 115 quartetos reúnem 630 atletas. Entre os inscritos, ídolos históricos do vôlei nacional, como Fernanda Venturini (bronze nos Jogos Olímpicos de Atlanta 1996), Karin Rodrigues (bronze nos Jogos Olímpicos de Sydney 2000) e Pará, campeão mundial de vôlei de praia em 1997.

“O Vôlei Master é um dos eventos mais tradicionais do voleibol nacional. Mostra a paixão de brasileiros de todo o país pelo esporte, reúne grupos de amigos da vida inteira, e permite que fãs joguem ao lado de ídolos. Ficamos muito felizes de realizar mais uma edição do evento, com mais de dois mil participantes. O voleibol é excelência e competição, mas também é saúde, amizade, exemplo”, diz Radamés Lattari, presidente da CBV.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar