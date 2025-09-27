Governo entrega 15 km pavimentados da PA-253 em Vila Perseverança e amplia integração regional

Nesta sexta-feira (26), o Governo do Pará entregou mais um trecho pavimentado da rodovia PA-253, no trecho que liga a BR-010 à PA-127, em Vila Perseverança, município de São Domingos do Capim. Com isso, a rodovia já contabiliza 41 km concluídos, beneficiando diretamente mais de 32 mil moradores da região.

O governador Helder Barbalho e a vice-governadora Hana Ghassan estiveram presentes na solenidade de entrega, ao lado de lideranças locais e estaduais. Helder destacou que a estrada “integra a região”, promovendo desenvolvimento e encurtando distâncias, não apenas para São Domingos do Capim, mas também para municípios vizinhos como Irituia, São Miguel do Guamá e Mãe do Rio.

O trecho entregue tem 15,29 km de extensão e passou por serviços completos: terraplenagem, pavimentação, base e sub-base, acostamento e sinalização. O investimento foi de R$ 29,1 milhões, recursos oriundos do Tesouro Estadual, e a obra gerou cerca de 130 empregos diretos e 30 indiretos.

Para os moradores locais, a nova estrada representa uma melhoria concreta de vida. Bento Batista, morador da região há 40 anos, afirmou que antes “era um dia inteiro para pegar um carro”. Agora, segundo ele, o trecho mudou completamente a logística de transporte e o acesso ao interior da região.

Waldeir Maciel, vendedor ambulante que trafega entre municípios utilizando a PA, também exaltou os ganhos: “Antes era muita buraqueira e piçarra, era muito ruim passar de caminhão. Agora melhorou demais para todos.”

Além desse trecho em São Domingos do Capim, as obras seguem em execução nos municípios de Capitão Poço e Santa Luzia do Pará, com mais de 46 km de pavimentação em andamento. O plano é pavimentar 113 km no total da PA-253.

Imagem: Agência Pará