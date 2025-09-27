Prefeitura de Belém investe na aprendizagem com novos materiais didático-pedagógicos

A Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (Semec) iniciou neste mês de setembro, a entrega de mais de 100 mil exemplares de materiais didático-pedagógicos para toda a rede municipal. A ação, baseada nos resultados da 2ª Avaliação Belém 2025, tem como objetivo recompor e consolidar a aprendizagem dos estudantes do 2º ao 9º ano, com foco em Língua Portuguesa e Matemática, além de oferecer suporte direto aos professores. Nesta sexta (26), o Prefeito de Belém, Igor Normando, fez a entrega oficial do material na Escola Palmira Gabriel, no bairro da Pedreira.

Entre os recursos distribuídos estão os Cadernos de Fluência Leitora, que incentivam a leitura diária; os Cadernos de Atividades de Língua Portuguesa e Matemática, que reforçam habilidades de escrita, compreensão e cálculo; e os Simulados, que preparam os alunos para avaliações externas como o Sistema Paraense de Avaliação Educacional (SisPAE) e o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

O impacto dos materiais já é percebido nas salas de aula. Paulo José da Silva, 8 anos, aluno do 2º ano da Escola Municipal Ernestina Rodrigues, conta que já está “aprendendo muito”, que descobre coisas novas.

A professora Tânia Martins, que leciona há 13 anos na mesma escola, reforça a avaliação positiva do material. “Quando comecei a trabalhar as atividades do livro com eles, gostei muito, porque trabalha as atividades de maneira didática, sem esquecer o lúdico. Está muito acessível para a idade deles”, avalia.

Para garantir o uso qualificado do material, a Semec promoveu encontros formativos com gestores, coordenadores e professores, além do acompanhamento próximo realizado pelos Técnicos de Assessoramento Pedagógico. Segundo a secretária executiva pedagógica Beatriz Morrone, “os materiais chegaram para dar suporte concreto ao dia a dia das escolas. Queremos que cada professor tenha recursos práticos em mãos e que cada estudante sinta que tem novas oportunidades de avançar”.

Segundo o prefeito Igor Normando, os cadernos serão fundamentais para garantir que todos os estudantes possam ter a mesma oportunidade de aprendizado. “É muito importante para nossos estudantes essa valorização da educação, para que a gente possa, no mais breve espaço de tempo, aumentar ainda mais as nossas notas no Ideb e garantir que os nossos estudantes possam ter um aprendizado de qualidade”, afirmou.

Antes, a rede não contava com materiais padronizados, havia pouco estímulo à leitura e preparação insuficiente para avaliações externas. Agora, cada estudante recebe recursos alinhados aos parâmetros nacionais, com atividades de leitura, escrita e resolução de problemas dentro e fora da sala de aula.

Com essa entrega, a Prefeitura de Belém reforça as ações de recomposição e fortalecimento da aprendizagem, como prioridade, de forma a preparar as escolas e estudantes para melhores resultados com educação de qualidade para todos.

Fonte e imagens: Agência Belém