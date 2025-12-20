sábado, dezembro 20, 2025
    Haaland marca duas vezes contra o West Ham e leva o City à liderança

    O Manchester City reassumiu a liderança da tabela com uma implacável vitória por 3 a 0 sobre o West Ham

    Lori Ewing, da Reuters

    O Manchester City reassumiu a liderança da tabela com uma implacável vitória por 3 a 0 sobre o West Ham United neste sábado (20), com Erling Haaland marcando dois gols e ultrapassando Cristiano Ronaldo na artilharia da Premier League em menos da metade do tempo regulamentar.

    A equipe de Pep Guardiola soma 37 pontos em 17 jogos, enquanto o Arsenal, com 36 pontos, pode retomar a liderança ao enfrentar o Everton fora de casa ainda neste sábado. O West Ham permanece na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com 13 pontos.

    Haaland abriu o placar aos cinco minutos, quando seu primeiro chute, após cruzamento de Phil Foden, foi defendido por Alphonse Areola. Ele não desperdiçou a segunda chance, chutando forte para o fundo da rede, sem chances para o goleiro.

    Tijjani Reijnders ampliou a vantagem do City aos 38 minutos, e Haaland completou seu segundo gol aos 69, no segundo tempo, com um toque fácil após uma falha lamentável da defesa do West Ham, chegando ao seu 104º gol na liga pelo City. Ele ultrapassou com folga a marca de Cristiano Ronaldo de 103 gols em 236 jogos na primeira divisão inglesa, alcançando a marca de 104 gols em apenas 114 partidas.

    Líder…pelo menos por enquanto

    Se o Arsenal vencer o Everton neste sábado, às 17h, ultrapassa o City na liderança da Premiere League.

    Reprodução / X / Manchester City

