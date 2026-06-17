Hana Ghassan e Ministro da Saúde entregam veículos a 75 municípios do Pará

Além de vans e micro-ônibus para transporte de apoio a tratamentos, unidades odontológicas móveis ampliam o acesso da população a consultas, exames, tratamentos especializados e serviços de saúde bucal

A governadora do Pará, Hana Ghassan, e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participaram ontem, terça-feira, 16, da entrega de 93 veículos destinados ao fortalecimento da assistência à saúde em 75 municípios do Estado. Resultado de parceria entre o governo do Pará e o Ministério da Saúde, com investimento de R$ 40,5 milhões do governo federal, pelo Novo PAC Saúde e pelo programa “Caminhos da Saúde”, a entrega foi realizada no Parque da Cidade, em Belém, e contou também com a presença de representantes do Ministério da Saúde e de gestores estaduais e municipais.

Hana Ghassan ressaltou a importância da parceria entre os entes federativos para o fortalecimento da rede pública de saúde em todo o Pará.

“São 75 municípios beneficiados com uma entrega que vai impactar diretamente a vida da população. Esses veículos são fundamentais para garantir o acesso aos serviços de saúde, especialmente para quem precisa se deslocar para consultas, exames e tratamentos especializados. O SUS se fortalece quando União, Estado e municípios trabalham juntos. Além da entrega dos veículos, o Ministério da Saúde anunciou novos investimentos e obras que vão ampliar ainda mais a assistência à população paraense”, destacou a governadora Hana Ghassan.

Feitas pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), as entregas do Ministério da Saúde incluem 36 micro-ônibus, 35 vans e 22 Unidades Odontológicas Móveis (UOMs), beneficiando diretamente 75 municípios paraenses e atendendo uma população estimada em mais de 4,2 milhões de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) no Pará. Os investimentos do governo do federal contemplam também equipamentos de saúde bucal, combos cirúrgicos e novos investimentos para a ampliação da rede pública de saúde no Estado.

O ministro da Saúde Alexandre Padilha reiterou que a entrega representa um importante reforço para o acesso da população aos serviços especializados.

“Muitas pessoas precisam se deslocar para realizar radioterapia, hemodiálise, cirurgias e outros tratamentos especializados. E, muitas vezes, dependem de transportes improvisados. Agora passam a contar com veículos adequados, adquiridos pelo governo federal, garantindo mais conforto, segurança e dignidade para pacientes e acompanhantes. Também estamos entregando 22 unidades odontológicas móveis que vão ampliar o atendimento em áreas rurais, indígenas, quilombolas e comunidades mais distantes, fortalecendo o acesso à saúde bucal em todo o Pará”, ressaltou Alexandre Padilha.

Os veículos vão reforçar o transporte de pacientes que realizam Tratamento Fora de Domicílio (TFD), hemodiálise, radioterapia e outros atendimentos especializados, garantindo mais segurança, conforto e agilidade no deslocamento para consultas, exames e tratamentos. Já as Unidades Odontológicas Móveis ampliarão o acesso aos serviços de saúde bucal, especialmente em comunidades rurais, ribeirinhas e localidades de difícil acesso.

Mobilidade amplia atendimentos especializados

Segundo o secretário-adjunto de Políticas de Saúde da Sespa, Ivison Carvalho, um dos diferenciais para esta grande entrega foi a atuação do governo do Estado para viabilizar a chegada dos veículos aos municípios.

“Embora a retirada dos equipamentos disponibilizados pelo Ministério da Saúde seja, tradicionalmente, responsabilidade das prefeituras, o Estado assumiu, pela primeira vez, a logística de recolhimento de parte dessa frota. A medida permitiu acelerar a entrega dos veículos aos municípios e garantir que equipamentos que aguardavam retirada há meses, como algumas Unidades Odontológicas Móveis, passassem a integrar e fortalecer a rede pública de saúde em nosso estado”, detalhou Carvalho.

Um dos municípios contemplados foi Bragança. Para o prefeito Mário Júnior, os novos veículos vão ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, especialmente nas localidades mais distantes. “Essa parceria entre os governos Federal e Estadual representa mais acesso à saúde para a nossa população. Em Bragança, esses veículos vão facilitar o deslocamento em comunidades, para se chegar aos serviços especializados. Também serão fundamentais para os pacientes que precisam realizar Tratamento Fora de Domicílio. É um investimento que vai fazer diferença na vida das pessoas e fortalecer a assistência prestada pelo município”, ressaltou o prefeito.

SAÚDE BUCAL FORTALECIDA

Além das 22 Unidades Odontológicas Móveis, a cerimônia também marcou a entrega de equipamentos destinados à qualificação dos serviços de saúde bucal nos municípios paraenses. Foram distribuídos 71 motores endodônticos, 71 localizadores apicais e 153 bombas a vácuo, equipamentos que irão modernizar os atendimentos realizados pelo SUS.

Os novos equipamentos contribuem para aumentar a precisão dos procedimentos odontológicos e reduzir o tempo de atendimento, além de fortalecer as práticas de biossegurança e ampliar a capacidade de resposta dos serviços ofertados à população.

As Unidades Odontológicas Móveis funcionam como consultórios completos. Adaptados a veículos, elas permitem que equipes de saúde realizem atendimentos diretamente em comunidades, facilitando o acesso a serviços regulares. A iniciativa fortalece a atenção primária, amplia a cobertura assistencial e contribui para a redução das desigualdades no acesso à saúde bucal em todas as regiões do Pará.

NOVAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

Durante a agenda, o Ministério da Saúde também anunciou novos investimentos para fortalecer a assistência em todas as regiões do Estado. O Pará recebeu combos de cirurgias e um tomógrafo. Além disso, também foram assinadas nove ordens de serviço, para a construção de oito Unidades Básicas de Saúde (UBS) e um Centro Especializado em Reabilitação (CER).

Também foi autorizada a retomada de 16 obras em nove municípios paraenses, no âmbito do Novo PAC Saúde. As iniciativas têm como objetivo ampliar a capacidade de atendimento da rede pública e reduzir vazios assistenciais, especialmente em regiões com maior dificuldade de acesso aos serviços de saúde em todo o País.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias