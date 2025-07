Polícia encerra festa rave em condomínio de Salinas após denúncia de som alto e suspeita de uso de drogas

Uma festa do tipo rave foi interrompida pela polícia na noite deste domingo (27), em uma residência localizada dentro de um condomínio fechado em Salinópolis, no nordeste do Pará. A ação fez parte da Operação Verão 2025, e ocorreu após denúncias de perturbação do sossego e suspeita de uso de entorpecentes.

De acordo com a polícia, o evento já ocorria há pelo menos dois dias, com som em alto volume e grande movimentação de pessoas, o que gerou reclamações dos moradores do local. As equipes da segurança pública, com autorização para entrada, flagraram mais de 40 pessoas consumindo bebidas alcoólicas e confirmaram a poluição sonora no momento da abordagem.

Drogas perto da piscina

Durante revista no imóvel, os agentes encontraram, próximos à área da piscina, substâncias com características semelhantes à cocaína, maconha e cetamina, todas armazenadas em sacos plásticos. O material foi apreendido e encaminhado para perícia pela Polícia Científica.

O coordenador da Operação Verão 2025 em Salinas, coronel PM Helderley Oliveira, afirmou que a ação seguiu os protocolos e confirmou o teor das denúncias.

“Além do som alto, havia consumo de bebidas alcoólicas e substâncias entorpecentes no local. O DJ chegou a desacatar o delegado e foi conduzido à delegacia, junto com o responsável pela casa”, disse o coronel.

Equipamentos apreendidos

Foram apreendidos diversos equipamentos usados na festa, entre eles:

Uma mesa de áudio

Caixa de som

Notebook

Microfone

Cabos e carregadores

Mesa controladora

HD externo

Carregador portátil

Segundo o delegado Alberone Lobato, responsável pelo caso, dois Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) foram lavrados: um por perturbação do sossego, contra o DJ, e outro por consumo de entorpecentes, contra o responsável pelo imóvel, já que ninguém assumiu a posse das drogas encontradas.

Os equipamentos de som foram encaminhados para perícia e só poderão ser liberados mediante ordem judicial.

Denúncias são fundamentais

A ação foi realizada pelas equipes do Sistema Estadual de Segurança Pública (Sieds), e a Segup reforçou a importância da colaboração da população em casos de irregularidades, como festas ilegais, uso de drogas ou poluição sonora.

As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos seguintes canais:

Disque-Denúncia 181

WhatsApp (91) 98151-8191 (atendimento virtual com a Iara)

Emergência pelo 190 (CIOp)

Imagem: Divulgação