Parque da Cidade recebe meio milhão de visitantes em menos de um mês

O Parque da Cidade é o mais novo xodó dos paraenses. Projetado para ser a maior intervenção urbana das obras preparatórias para a Conferência da Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), o espaço ocupa uma área de 500 mil m² e conta com painéis solares, tratamento natural de água, arborização com mais de 2.500 árvores e área de floresta preservada.

Durante o período de férias escolares o local esteve de portas abertas ao público e ofereceu gratuitamente para crianças, adolescentes e idosos uma vasta programação de atividades culturais e esportivas na primeira edição da Colônia de Férias Pública. Em menos de trinta dias o parque alcançou a marca de meio milhão de visitantes e rapidamente tornou-se o destino preferido de passeio das famílias paraenses.

“O Parque é uma novidade, uma obra imponente, um espaço amplo com muitas opções de lazer. É um local voltado para a prática de esportes, caminhadas, um ambiente seguro para as crianças e para toda a família. O Parque é para todos paraenses e representa um dos grandes legados que a COP 30 deixará para a nossa cidade”, destacou o governador Helder Barbalho.

Com 14 ambientes idealizados para a prática de esporte, lazer e convivência, o Parque reúne ciclovias, quadras, pista de corrida, playground, academia ao ar livre, skatepark de padrão olímpico (a segunda maior do Brasil) e um parque aquático. O projeto também inclui soluções sustentáveis, como painéis solares.

O projeto final inclui o Museu da Aviação, um Centro de Economia Criativa, ciclotrilha, ecotrilha, áreas verdes preservadas, lago e instalações esportivas voltadas para a promoção da qualidade de vida, lazer, cultura, arte e bem-estar.

Ana Beatriz Bahia é militar, visitou o Parque da Cidade pela primeira vez esses dias e se encantou com a grandiosidade da estrutura, a riqueza das espécies de árvores e plantas e acima de tudo por ser um lugar com muitas opções de divertimento para crianças e adultos.

“Esse parque, de fato, é lindo! Imenso, tem quadras para a prática de vários esportes. Eu já estava querendo vir aqui tem tempo, mas hoje consegui e estou amando. Trouxe minha filha, de 5 anos, e ela está maravilhada”, disse.

Durante o passeio pelo espaço, mãe e filha aproveitaram o gramado para fazer um piquenique. “Belém precisava de um lugar exatamente assim, eu moro na Marambaia, aqui pertinho, então é ótimo, da próxima vez vou trazer as nossas bicicletas e vamos nos divertir”, brincou Ana.

“Aqui podemos ficar tranquilas, esse piso fofinho é maravilhoso. Os pequenos podem correr e pular de boa. Para mim, o Parque da Cidade já é o maior legado que a COP 30 na nossa cidade pode deixar aos moradores de Belém e região”, finalizou Ana Beatriz.

A qualidade dos materiais utilizados para a confecção dos brinquedos e o piso acolchoado feito de pneu reciclado, do playground chamou atenção de Letícia, que elogiou o olhar cuidadoso do projeto ao se preocupar em criar um espaço seguro e confortável para as crianças.

ARBORIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE

O parque incorporou tecnologias avançadas de mitigação climática, como o uso de energia solar fotovoltaica – fonte de energia elétrica renovável e limpa, obtida com a conversão da luz solar em eletricidade – e sistemas de captação e reaproveitamento de água da chuva. Além disso, houve ampliação significativa da área verde, com o plantio e transplantio de 2.500 árvores, reforçando o compromisso com a sustentabilidade e a adaptação climática em meio urbano.

Entre as espécies plantadas e transplantadas estão samaumeira, seringueira, mamorana, ipê, açaizeiro, bacabeira, pupunheira e exemplares ameaçados de extinção, como cedro, mogno e acapu. O paisagismo conta ainda com 190 mil plantas ornamentais e 83 mil metros quadrados de áreas gramadas.

Os wetlands, os chamados “jardins filtrantes”, utilizam plantas para purificar a água, reduzindo impactos ambientais de forma econômica e eficaz. No Parque da Cidade, dois sistemas verticais de filtragem com aeração terão capacidade para tratar entre 22 e 118 metros cúbicos (m³) de efluentes por dia, suficiente para atender até 2.800 pessoas. Além da eficiência, a tecnologia exige pouca manutenção e não gera resíduos químicos, tornando-se uma solução sustentável de longo prazo.

ESPAÇOS DE ESPORTE E LAZER

· Skatepark com padrão olímpico

· Esplanada das fontes (Parque Aquático)

· Mesas de pingue-pongue

· ⁠Quadra de tênis

· ⁠Campos de futebol society

· Quadras poliesportivas (coberta e descobertas)

· ⁠Quadras de areia

· Academia ao ar livre

· ⁠Playgrounds (com esguichos e de escalada)

· ⁠Pista de corrida e caminhada

· ⁠Ciclovia

· ⁠Ecotrilha

· ⁠Balanços para adultos e crianças.

ABERTO ATÉ 17 AGOSTO

Para viabilizar a montagem simultânea das Blue e Green Zones, o parque será fechado ao público dia 17 de agosto. A partir desta data o local será oficialmente entregue ao Governo Federal e à ONU. A medida permite com segurança a movimentação de equipamentos, a instalação dos pavilhões e a implementação dos sistemas de segurança, transporte limpo e gestão de resíduos previstos no projeto.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias