Homem tenta subir rampa do Palácio do Planalto duas vezes na madrugada e é contido a peso de bala de borracha

Na madrugada desta quarta-feira (10), um homem tentou por duas vezes subir a rampa do Palácio do Planalto e foi contido pela equipe de segurança, que precisou fazer uso de arma não letal para contê-lo. Identificado como Leonildo dos Santos Fulgieri, o homem foi advertido verbalmente pela guarda presidencial para se retirar do local, mas, como seguiu avançado, foi atingido por balas de borracha, na perna e no quadril, sem gravidade. Ele foi detido e levado para a Polícia Federal para registro da ocorrência.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal, a primeira ocorrência foi por volta da 0h30, quando os policiais foram acionados e identificaram o homem, que já era conhecido por ter protagonizado episódios semelhantes anteriormente. 

“Durante a abordagem, verificou-se que ele apresentava sinais de possível desorientação mental, motivo pelo qual foi acionada uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) para atendimento”, diz a PM em nota. Ele foi avaliado e não foi identificada necessidade de atendimento hospitalar. 

O homem foi levado à 5ª Delegacia de Polícia para registro da ocorrência e, em seguida, foi liberado. Mais tarde, por volta das 3h, fez uma nova tentativa de invasão, quando foi contido pela guarda presidencial e conduzido para a Polícia Federal, com apoio da PMDF.

Fonte: Agência Brasil/Imagem: Antônio Cruz

