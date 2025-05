Ibama multa 242 pessoas por incêndios criminosos; autuações somam R$ 460 milhões

Apesar da redução nos focos de calor em 2025, governo acende alerta para novo avanço do desmatamento

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) multou 242 pessoas por envolvimento direto em incêndios florestais criminosos registrados em 2024. As autuações, somadas a outras medidas administrativas, já ultrapassam R$ 460 milhões em penalidades, conforme divulgado nesta quinta-feira (8) pelo diretor de Proteção Ambiental do Ibama, Jair Schmitt.

Os dados foram apresentados durante coletiva de imprensa que detalhou o balanço do desmatamento e dos incêndios nos primeiros meses de 2025. “Outros casos ainda estão sob análise. Mas já identificamos esses 242 responsáveis, que estão sendo punidos. Também estamos notificando propriedades em áreas de risco para que adotem medidas preventivas. O Ibama está monitorando”, destacou Schmitt.

A estratégia do instituto inclui o reforço no patrulhamento em campo, especialmente nas regiões mais críticas. Em 2024, o Brasil enfrentou uma temporada devastadora de queimadas, que atingiram mais de 30 milhões de hectares área equivalente ao território da Itália, segundo dados do MapBiomas.

Seca extrema agravou cenário

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o avanço do fogo foi impulsionado por uma combinação de fatores climáticos severos. “Foram dois anos seguidos de seca grave na Amazônia. Os efeitos do El Niño, somados ao aquecimento do Atlântico Norte, deixaram a floresta mais vulnerável. Isso resultou em incêndios de magnitude muito maior”, explicou André Lima, secretário extraordinário de Controle do Desmatamento e Ordenamento Ambiental Territorial.

Redução em 2025, mas com alerta ligado

Apesar da tragédia ambiental de 2024, os dados preliminares de 2025 trazem algum alívio. Entre janeiro e abril, os focos de calor caíram até 70% na Amazônia e mais de 90% no Pantanal. No entanto, o governo já detectou um novo aumento nos alertas de desmatamento no mês de abril, tanto na Amazônia quanto no Cerrado.

O cenário acende um alerta para a necessidade de intensificar as ações de fiscalização e prevenção. Mesmo com clima mais favorável, as autoridades reconhecem que a pressão sobre os biomas continua alta.

