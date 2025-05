Parque do Utinga se prepara para receber público da COP 30 com oficina integrada de planejamento

Iniciativa reúne órgãos públicos e instituições parceiras para adaptar estrutura do parque ao aumento de visitantes e turistas internacionais

O Parque Estadual do Utinga “Camillo Vianna”, um dos principais espaços de lazer e conservação ambiental de Belém, deu um importante passo rumo à Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em novembro deste ano na capital paraense. Em preparação para o evento internacional, o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio), em parceria com a OS Pará 2000, promoveu uma oficina integrada com o objetivo de planejar adaptações estruturais e operacionais no parque.

A atividade contou com a participação de servidores do Ideflor-Bio, agentes do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA), representantes da Secretaria de Estado de Turismo (Setur), da Defesa Civil do Pará, funcionários da OS Pará 2000 e empresas que oferecem atividades ecoturísticas no local.

De acordo com Júlio Meyer, gerente da Região Administrativa de Belém do Ideflor-Bio, a oficina tem como foco a criação de um plano de ação voltado ao aumento do fluxo de visitantes, incluindo turistas estrangeiros. “Essa ação vem para adaptar o Parque não só ao número de visitantes, que já vem crescendo significantemente, mas também para esse novo público que deve frequentar o espaço neste ano”, afirmou.

Júlio também destacou o protagonismo do Utinga, classificado entre os 10 parques mais visitados do Brasil, segundo o “Visitômetro dos Parques do Brasil”, divulgado em março pelo Instituto Semeia. “Estamos investindo em melhorias como sinalização, capacitação de prestadores de serviço e gestão de resíduos. São ações fundamentais para garantir uma experiência positiva e sustentável”, completou.

Ruan Rocha, diretor-presidente da OS Pará 2000, enfatizou o papel estratégico do parque durante a COP 30. “Belém tem recebido cada vez mais visitantes de todos os lugares do mundo. Queremos garantir que todos tenham uma experiência incrível dentro do parque. O trabalho em equipe é essencial para preservar essa grande reserva e aprimorar nosso atendimento”, destacou.

O Parque Estadual do Utinga está localizado na Av. João Paulo II, no bairro do Curió-Utinga, e funciona de quarta a segunda-feira, das 6h às 17h. Às terças, o espaço permanece fechado para manutenção. Agendamentos para visitas escolares e universitárias podem ser feitos pelo e-mail: grb.dgmuc@gmail.com.

Imagem: Agência Pará