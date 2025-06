IBGE abre 351 vagas de estágio no Pará; veja como se inscrever

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com 351 vagas de estágio abertas no Pará, além de oportunidades em todo o Brasil. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 1º de julho no site do CIEE (clique aqui).

As vagas são para estudantes de mais de 40 cursos de nível superior, entre eles:

Administração, Direito, Jornalismo, Publicidade, Pedagogia

Diversas Engenharias (Computação, Produção, Cartográfica, Software)

Estatística, Geografia, Biologia, Economia, Ciências Sociais

Ciência da Computação, Sistemas de Informação e áreas de TI

O estágio pode ser presencial, remoto ou híbrido, conforme a necessidade da unidade. A jornada é de 20 ou 30 horas semanais, com bolsas de R$ 787,98 ou R$ 1.125,69, além de auxílio-transporte de R$ 10 por dia presencial.

Como funciona a seleção?

A seleção será feita por prova online, aplicada no momento da inscrição. São 20 questões cronometradas, com 2 minutos para cada item, abrangendo:

Língua Portuguesa

Matemática e Raciocínio Lógico

Geografia

Atualidades

Os melhores colocados serão chamados para entrevista, conforme os perfis das vagas.

Oportunidade nacional

As vagas estão distribuídas por todos os estados e no Distrito Federal, oferecendo uma grande chance para quem quer adquirir experiência no serviço público e complementar a formação acadêmica.

Serviço

Inscrições: até 1º de julho de 2025

Site: https://pp.ciee.org.br/13294

Vagas: 351 no Pará + vagas em todo o Brasil

Bolsas: de R$ 787,98 a R$ 1.125,69 + auxílio-transporte

Imagem: Reprodução Internet