Conferência de Bonn dá largada às negociações rumo à COP30 em Belém

Começou nesta segunda-feira (16), na Alemanha, a Conferência de Bonn, encontro preparatório que abre oficialmente as negociações globais para a COP30, que acontecerá em novembro, em Belém (PA). A reunião segue até o dia 26 de junho e reúne representantes de diversos países para debater os principais desafios e prioridades da agenda climática mundial.

O evento, considerado o mais importante antes da COP, busca construir consensos e restabelecer a confiança entre as nações, que foi abalada nas últimas rodadas de negociação, como ocorreu na COP29, no Azerbaijão, marcada por tensões e atrasos.

Desafios na mesa

A liderança brasileira, que conduzirá a COP30, tem priorizado três temas centrais:

A criação de indicadores para o Objetivo Global de Adaptação (GGA);

A implementação dos resultados do Balanço Global (GST);

E o avanço no Programa de Trabalho para uma Transição Justa (JTWP), que busca garantir que a luta contra as mudanças climáticas também seja socialmente justa e inclusiva.

Além disso, há uma forte cobrança para que os países atualizem seus planos nacionais de redução de emissões (NDCs). Até agora, apenas 22 nações apresentaram suas atualizações número que representa apenas 21% das emissões globais.

Corrida contra o tempo

O mundo enfrenta um grande desafio: reduzir as emissões globais em 57% até 2035 para evitar que a temperatura da Terra suba além de 1,5ºC, limite definido no Acordo de Paris. Caso contrário, estudos indicam que o planeta pode aquecer até 3,6ºC, com consequências devastadoras.

Mais participação e engajamento

A expectativa é que, diferentemente das últimas COPs realizadas em países de regimes não democráticos, a COP30 — sediada no Brasil — fortaleça a participação da sociedade civil, dos povos indígenas e das comunidades tradicionais, especialmente da Amazônia.

O que está em jogo?

Acelerar o financiamento climático para países mais vulneráveis;

Definir metas claras para adaptação e mitigação;

Consolidar compromissos para acabar com o desmatamento até 2030;

Avançar na transição energética e na redução do uso de combustíveis fósseis.

A Conferência de Bonn é, portanto, um termômetro do que esperar da COP30, que tem tudo para ser histórica e decisiva para o futuro do planeta.

