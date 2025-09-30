terça-feira, setembro 30, 2025
ECONOMIA

II Fest Açaí Mandioca reuniu multidão na vila Monte Horebe

Cerca de quatro mil pessoas de vários municípios paraenses, incluindo a capital, Belém, além da região do Vale do Acará, participaram dos dois dias do “II Fest Açaí Mandioca” da vila quilombola Monte Horebe. O evento, organizado pela Assembleia de Deus Monte Horebe, sob a coordenação do pastor presidente José Pinto Amaral e do pastor Geisel Amaral, se realizou no último final de semana e reuniu o melhor da gastronomia paraense como maniçoba, vatapá e outras iguarias regionais. Como não poderia faltar, o açaí e a farinha de mandioca da baguda, acompanhada de peixes variados como dourada e pirarucu, charque frito e muito churrasco, deram o toque especial ao cardápio amplamente degustado pelos visitantes.

Na programação cultural, shows com várias bandas e cantores do mundo gospel, entre eles “Geração de Adoradores”, “Som do Avivamento”, “Resgate”, “Geração Pentecostal”, “Som e Adoração”, “Brilho Celeste”, “Atalaia”, “Herança de Cristo” e o cantor João Vitor e Banda. Como tradição, houve também cultos em louvor pela safra do açaí e da mandioca, produtos essenciais à subsistência da população local.

A professora de educação física Dayana Matos, esteve pela primeira vez presente ao evento.

“Vim de Belém conhecer essa tradição da Vila Monte Horebe. Achei muito interessante essa valorização do açaí e da mandioca, organização do festival, as comidas deliciosas, tudo muito bom realmente. Vou sair daqui com a melhor impressão”, declarou.

Para o pastor José Pinto Amaral, presidente da Assembleia de Deus, Campo de Monte Horebe, no Vale do Acará, o festival deste ano superou as expectativas.

“Mais uma vez celebramos a benção divina que é a fartura do açaí e da mandioca em nossa comunidade. Nosso objetivo é fazer com que se fortaleça cada vez mais aqui no nosso município e também na Vila Monte Horebe, a valorização do açaí e da mandioca, que representam a sobrevivência, a subsistência de inúmeras famílias do nosso município e do interior do nosso Estado. Esses frutos da terra são um ramo da economia que sustenta a nossa população”, ressaltou.

Segundo o coordenador geral do evento, Pastor Geisel Amaral, o sentimento que fica em mais um ano de sucesso, é o de gratidão.

“Primeiramente, a gente louva a Deus, por mais uma vez Ele nos conceder o privilégio de poder promover mais uma edição do Fest Açaí Mandioca, aqui na Vila de Monte Horebe. O sentimento é de agradecimento. Esse grande evento é resultado de todo um trabalho de uma grande equipe, de toda uma comunidade da igreja, dos parceiros que abraçam a nossa causa. Nós reconhecemos todas as limitações que temos, mas, mesmo assim, a gente encerra mais um evento agradecendo a Deus pelas bandas que estiveram, as caravanas de vários municípios, inclusive de Belém, que nos visitaram mais uma vez, e felizes em manter a cultura deste lugar maravilhoso”, completa.

O festival levou dois dias de festa e alegria para a comunidade e as caravanas de convidados que lá estiveram. A grande culminância do Fest Açaí Mandioca 2025 da Vila Monte Horebe, foram os sorteios de vários prêmios valiosos, como geladeira, fogão, motor rabudo, caixa d’água e uma moto.

Fonte e imagens: Ascom/AD/Acará

