Vídeo: jiboia ‘passeia’ com tutor na Praça da República e vira assunto na web

A jiboia estava sendo exibida na feirinha da Praça da República e rapidamente gerou debates online sobre segurança pública e o bem-estar do animal.

Uma cena inusitada na tradicional feirinha da Praça da República, em Belém, dominou as redes sociais neste domingo (28). Uma cobra da espécie jiboia foi flagrada no ombro de um jovem que circulava tranquilamente entre as barracas, chamando imediatamente a atenção dos visitantes.

O vídeo do passeio viralizou, e a presença do réptil no espaço público dividiu a opinião dos internautas. Enquanto alguns manifestaram curiosidade pela presença do animal de estimação não-convencional, muitos levantaram preocupações sobre a segurança das pessoas na praça e o bem-estar da jiboia em meio ao grande movimento.

Tutor Se Defende e Garante Legalidade

Após a grande repercussão, o tutor se manifestou nas redes sociais para esclarecer a situação. Ele revelou que a cobra se chama Celeste e garantiu que o animal é 100% legalizado, possuindo microchip e toda a documentação exigida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

O jovem fez questão de tranquilizar o público sobre os três pontos mais debatidos:

• Legalidade: Celeste é totalmente legalizada e documentada.

• Segurança: Ele destacou que jiboias não são peçonhentas, e que Celeste possui um temperamento “extremamente dócil e acostumado ao manejo”.

• Bem-estar: O tutor explicou que os passeios são “breves, controlados e visam o enriquecimento ambiental dela”, como a exposição ao sol, sendo realizados com respeito ao ciclo de alimentação do réptil.

Debate Persiste nas Redes

Apesar dos esclarecimentos do tutor, a discussão sobre o caso continuou. Muitos internautas mantiveram a crítica, argumentando que não há necessidade de expor um animal silvestre a ambientes de grande aglomeração. Segundo eles, a situação poderia facilmente gerar estresse na jiboia e, consequentemente, aumentar o risco de um ataque.

Foto: Reprodução Redes Sociais

