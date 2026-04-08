Vídeo: Mulher sequestrada durante assalto é encontrada e retorna para casa em Manaus

A mulher identificada como Francilane Ribeiro Portela, que havia sido sequestrada durante um assalto na madrugada desta quarta-feira (8), no bairro Cidade de Deus, em Manaus, já foi encontrada.

Segundo informações repassadas pela família, ela conseguiu retornar para casa utilizando uma motocicleta por aplicativo.

A notícia trouxe alívio após momentos de tensão vividos por familiares e pessoas próximas.

Até o momento, não há detalhes sobre as circunstâncias do sequestro nem sobre possíveis envolvidos. O caso deve ser investigado pelas autoridades competentes.