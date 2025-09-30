Marinha do Brasil terá novo Navio de Assistência Hospitalar para atendimento de população ribeirinha na Região Norte

O Navio de Assistência Hospitalar (NAsH) “Sargento Lima” será incorporado à Marinha do Brasil em cerimônia militar realizada no dia 1º de outubro, na Escadinha do Cais do Porto, situado na Praça Pedro Teixeira, ao lado da Estação das Docas, em Belém (PA). Com uma tripulação de 23 militares, entre Oficiais e Praças, o NAsH funcionará como Unidade Básica de Saúde destinada ao atendimento médico e odontológico em comunidades ribeirinhas de difícil acesso e com pouca oferta de serviços de saúde, principalmente nos estados do Pará e do Amapá. O Navio também poderá ser empregado em missões de busca e salvamento em áreas fluviais, transporte logístico de pessoal e material, em emergências como enchentes ou desastres naturais, entre outros, expandindo a capacidade de assistência social e hospitalar da Força Naval na região norte do país.

Na mesma cerimônia será empossado o primeiro Comandante do Navio, Capitão-Tenente Renan Rodrigues Machado, quem conduzirá a tripulação e iniciará as operações do novo meio naval.

Com quase 25 metros de comprimento e 8 metros de largura (boca), o NAsH “Sargento Lima” foi projetado para alcançar locais onde outros navios não conseguem operar, superando barreiras físicas e de navegabilidade. A bordo, conta com consultórios médicos e odontológicos, salas de vacinação e de procedimentos, farmácia, espaços de acolhimento e enfermaria.

Sua capacidade operacional prevê quatro missões anuais, cada uma com até 20 dias de duração, permitindo o atendimento de até 20 localidades por ano. Estima-se que mais de 4.500 pessoas recebam assistência médica e odontológica por ano. Além disso, o navio possibilitará o retorno às mesmas comunidades dentro de um mesmo ciclo, ampliando o alcance das ações da Marinha na Amazônia Oriental.

O Navio de Assistência Hospitalar “Sargento Lima” tem origem na antiga Unidade Básica de Saúde Fluvial “Mestre Quintino”, doada à Marinha pela Prefeitura do município de Araguatins, no Tocantins, em março de 2024.

“Sargento Lima”, nome que representa lealdade e humanidade

A escolha do nome presta homenagem ao Primeiro-Sargento João Morais de Lima, herói da Marinha do Brasil na Segunda Guerra Mundial. No naufrágio do cruzador Bahia, em 1945, mesmo diante da morte iminente, Lima recusou salvar-se sozinho e insistiu em resgatar seu comandante gravemente ferido. Ambos foram tragados pelo mar, deixando para a história um legado de lealdade e sacrifício.

PRESENÇAS MILITARES

A cerimônia de incorporação do (NAsH) “Sargento Lima” será presidida pelo Chefe do Estado-Maior da Armada, Almirante de Esquadra Arthur Fernando Bettega Corrêa; contando com a presença do Comandante de Operações Navais, Almirante de Esquadra Claudio Henrique Mello de Almeida; do Comandante-em-Chefe da Esquadra, Vice-Almirante Antonio Carlos Cambra, e do Comandante do 4º Distrito Naval, Vice-Almirante Adriano Marcelino Batista.

Serviço:

Mostra de Armamento (incorporação) à MB e Assunção do Cargo de Comando do NAsH “Sargento Lima”

Local: Escadinha do Cais do Porto (Praça Pedro Teixeira) / Belém (PA)

Data: 1º de outubro de 2025 | Horário: 19h15

Fonte e imagens: 4º DN