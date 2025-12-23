Infraestrutura avança no Pará em 2025 e amplia conectividade, mobilidade e desenvolvimento em todas as regiões do Estado

O Pará vive um dos anos mais expressivos de sua história recente em obras estruturantes. Ao longo de 2025, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Logística (Seinfra), consolidou um conjunto de entregas que redesenha mapas, encurta distâncias e amplia oportunidades em todas as regiões de integração. São investimentos que ultrapassam 500 quilômetros de pavimentação, além de novas pontes, fortalecendo eixos produtivos, garantindo mobilidade segura e melhorando a qualidade de vida de milhares de paraenses.

As pontes entregues neste ciclo tornaram-se símbolos desse avanço. No início do ano, a ponte sobre o Rio Alto Capim, na Região de Integração Rio Capim, estabeleceu uma ligação segura entre Ipixuna do Pará e Paragominas, dois municípios fundamentais para a agricultura e a pecuária do nordeste paraense. A nova travessia substituiu deslocamentos longos e instáveis, garantindo fluidez ao transporte escolar, ao escoamento de produtos e ao cotidiano das famílias. Já em outubro, a entrega da nova ponte estaiada Icoaraci–Outeiro alterou a dinâmica da capital. A travessia fluvial, antes marcada pela demora, deu lugar a uma ligação moderna e permanente.

Para moradores como Francisca Santos, de Icoaraci, a primeira passagem pela ponte representou “ganhar tempo e paz”, traduzindo em poucas palavras o impacto humano de uma obra estrutural. “Agora a gente chega nas praias de Outeiro com rapidez e tranquilidade. O lazer ficou mais fácil, e a vida também”, disse dona Francisca.

As rodovias estaduais formam outro capítulo decisivo dessa transformação. No oeste do Estado, a pavimentação da Transuruará (PA-370) consolidou um corredor essencial para o desenvolvimento econômico do Xingu, região marcada pela força da produção agrícola e pelo trânsito de trabalhadores e insumos. Caminhoneiros como Raimundo Corrêa sentem na prática a mudança, trechos que antes exigiam horas sob lama e atoleiros agora são percorridos com segurança e previsibilidade. “Aqui a gente não leva só carga, leva vida”, descreveu Raimundo, ressaltando a relevância social da infraestrutura.

Na região do Rio Caeté, a PA-112, com 64,5 quilômetros de extensão, reorganizou a dinâmica local ao permitir que produtos, serviços de saúde e rotinas escolares fluam com estabilidade. Para moradores como Adalberto Souza, a estrada deixou de ser obstáculo e tornou-se rota segura para o trabalho, para os estudos dos filhos e para o comércio da farinha tradicional. No sudeste, a PA-160, com mais de 120 quilômetros de extensão, reforçou a ligação estratégica entre Canaã dos Carajás, Parauapebas e a BR-155, consolidando um dos principais eixos logísticos da mineração e do comércio da região de Carajás. A PA-477 também ganhou mais de 20 quilômetros de pavimentação, fortalecendo a integração entre Piçarra, Xinguara e São Geraldo do Araguaia.

No nordeste, a PA-220 ampliou para 54 quilômetros o trecho asfaltado que atende Maracanã, obra que gerou mais de 250 empregos diretos e ampliou a circulação de pessoas e mercadorias. Já a PA-253, em São Domingos do Capim, recebeu mais de 15 quilômetros de melhorias, beneficiando produtores rurais e facilitando o transporte de insumos e alimentos. No Baixo Amazonas, a Vicinal do Cuamba abriu novas possibilidades de mobilidade entre Alenquer e Monte Alegre, foram mais de 53 quilômetros pavimentados, aproximando comunidades antes isoladas e fortalecendo atividades econômicas da floresta e das várzeas.

Para o secretário de Infraestrutura e Logística, Adler Silveira, esses avanços representam mais do que obras entregues: “O Pará vive um momento histórico. Cada ponte, cada quilômetro pavimentado representa respeito à vida das pessoas. Estamos integrando regiões, fortalecendo a economia e garantindo que serviços essenciais cheguem a quem mais precisa. Nosso compromisso é avançar com planejamento, responsabilidade e transparência, para que o desenvolvimento seja uma realidade em todas as regiões do Estado”, concluiu Adler.

As entregas de 2025 reafirmam o papel da infraestrutura como motor de desenvolvimento humano e econômico. Nas margens dos rios, nos interiores distantes e nas grandes cidades, o Pará segue ampliando conectividade, segurança viária e qualidade de vida construindo, com cada obra, um Estado mais unido, competitivo e preparado para o futuro.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias