Vídeo: Torcida do Betis promove “chuva de pelúcias” após goleada sobre o Getafe

Em uma das cenas mais emocionantes do futebol espanhol, cerca de 15 mil brinquedos foram lançados ao gramado do Estádio Cartuja para doação a crianças carentes.

O futebol espanhol viveu mais um capítulo de sua tradição mais emocionante neste domingo (21). No intervalo da partida contra o Getafe, válida pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol, a torcida do Real Betis cobriu o gramado do Estádio de la Cartuja com uma verdadeira “chuva de pelúcias”.

A ação, que acontece anualmente desde 2018 no último jogo em casa antes do Natal, visa arrecadar brinquedos para crianças assistidas pela fundação do clube. Embora o número oficial ainda não tenha sido divulgado, a estimativa é que cerca de 15 mil bichinhos tenham sido lançados das arquibancadas.

Vitória no Campo e na Vida

Dentro das quatro linhas, o clima festivo se refletiu no placar. O Betis não deu chances ao Getafe e aplicou uma goleada por 4 a 0. Com o resultado, o time andaluz:

  • Subiu para o 6º lugar na tabela;
  • Alcançou a marca de 28 pontos na competição.

Uma Tradição que se Espalha

O exemplo de solidariedade do Betis tem servido de inspiração para outras equipes. Recentemente, a torcida do Cádiz, que disputa a segunda divisão espanhola, também realizou uma doação semelhante de bichinhos de pelúcia durante o confronto contra o Castellón, consolidando o gesto como um símbolo do Natal no futebol do país.

Nota: As pelúcias arremessadas ao campo são recolhidas por voluntários e destinadas a instituições de caridade e hospitais da região, garantindo um Natal mais alegre para milhares de crianças carentes.

 Divulgação/Real Betis Balompié

