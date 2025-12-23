quarta-feira, dezembro 24, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeESPORTE
ESPORTE

Vídeo: Lyon oficializa a contratação do atacante brasileiro, Endrick, por empréstimo

O Lyon agitou o mercado de transferências europeu ao anunciar, nesta terça-feira (23), a chegada de Endrick. O atacante brasileiro de 19 anos defenderá o clube francês por empréstimo até o final da temporada 2025/26.

Para concretizar a operação, o Lyon desembolsou 1 milhão de euros (cerca de R$ 6 milhões na cotação atual) como taxa de empréstimo. O movimento é visto como uma oportunidade estratégica tanto para o jogador, que busca maior tempo de minutagem na Europa, quanto para o clube francês, que reforça seu setor ofensivo com uma das maiores promessas do futebol mundial.

Nova etapa na Europa

Após despertar a atenção do mundo no início da carreira, Endrick agora terá o desafio de brilhar na Ligue 1. A expectativa é que o jovem brasileiro se torne uma das peças centrais do elenco do Lyon, que busca retomar o protagonismo no cenário nacional e continental.

Destaques da negociação:

  • Duração: Contrato válido até junho de 2026.
  • Investimento: 1 milhão de euros pelo período de empréstimo.
  • Foco: Desenvolvimento e ganho de experiência em uma das principais ligas da Europa aos 19 anos.

A chegada de Endrick à França já gera grande expectativa entre os torcedores e a imprensa internacional, consolidando o Lyon como um destino atrativo para jovens talentos brasileiros.

Poupanca-premiada-Banpará-Maria-300X100
Artigo anterior
Vídeo: Foguete explode durante lançamento na Base de Alcântara, no Maranhão
Próximo artigo
Infraestrutura avança no Pará em 2025 e amplia conectividade, mobilidade e desenvolvimento em todas as regiões do Estado

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,556FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
Poupanca-premiada-Banpará-Maria-320X320
Webbanner_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315