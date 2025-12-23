Vídeo: Lyon oficializa a contratação do atacante brasileiro, Endrick, por empréstimo

O Lyon agitou o mercado de transferências europeu ao anunciar, nesta terça-feira (23), a chegada de Endrick. O atacante brasileiro de 19 anos defenderá o clube francês por empréstimo até o final da temporada 2025/26.

Para concretizar a operação, o Lyon desembolsou 1 milhão de euros (cerca de R$ 6 milhões na cotação atual) como taxa de empréstimo. O movimento é visto como uma oportunidade estratégica tanto para o jogador, que busca maior tempo de minutagem na Europa, quanto para o clube francês, que reforça seu setor ofensivo com uma das maiores promessas do futebol mundial.

Nova etapa na Europa

Após despertar a atenção do mundo no início da carreira, Endrick agora terá o desafio de brilhar na Ligue 1. A expectativa é que o jovem brasileiro se torne uma das peças centrais do elenco do Lyon, que busca retomar o protagonismo no cenário nacional e continental.

Destaques da negociação:

Duração: Contrato válido até junho de 2026.

Contrato válido até junho de 2026. Investimento: 1 milhão de euros pelo período de empréstimo.

1 milhão de euros pelo período de empréstimo. Foco: Desenvolvimento e ganho de experiência em uma das principais ligas da Europa aos 19 anos.

A chegada de Endrick à França já gera grande expectativa entre os torcedores e a imprensa internacional, consolidando o Lyon como um destino atrativo para jovens talentos brasileiros.