sexta-feira, agosto 15, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
Internet, reclamações

Já chegam às dezenas as queixas, no Procom e Delegacia de Polícia do Consumidor, da Polícia Civil, contra a operadora de internet e telefonia fixa NIO, que comprou os direitos da antiga OI. Falha no serviço, não contabilização das contas já pagas e consequente interrupção do serviço prejudicando o consumidor; péssimo atendimento virtual via whatsapp, além da costumeira dificuldade em falar com pessoa humana por meio do famigerado 0800 da empresa. Nas redes sociais, o consumidor detona a operadora, que não tem representante físico, que se conheça, na capital paraense.

