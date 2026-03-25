quarta-feira, março 25, 2026
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PRIMEIRA COLUNA

Sesquicentenário

E o Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ atinge a marca de 150 anos de fundação, desde a era de Antônio Lemos, um visionário que é rememorado como grande responsável pelo surto desenvolvimentista experimentado por Belém e cujo legado desfruta-se até os dias atuais.

. E o jornal vem entrando no século três de sua era (Começou em 1876, século XIX, atravessou o século XX e já está no século XXI). É um dos jornais mais velhos do Brasil, um dos mais tradicionais da América do Sul.

. Nesta edição, a equipe faz um histórico completo da perenidade de A PROVÍNCIA DO PARÁ, passando de Lemos para Assis Chatteubriand, Gengis Freire, Miguel Barlete Arraes e Carlos Santos, outro visionário das comunicações, CEO do Grupo Marajoara de Comunicação.

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