Vandalismo

Não são apenas os vândalos que agem de forma impune. Recentemente, trabalhadores da empresa que faz manutenção nas lombadas eletrônicas de Belém, praticamente destruíram o canteiro de plantas ornamentais construído pela comunidade de oração Senhora Sant’Ana, na Avenida João Paulo II, no bairro do Souza. Eles, durante os serviços, cortaram galhos de uma mangueira e jogaram sobre as plantas, ainda cortando um tajá, o que causou muita revolta entre os moradores do local. O fato foi levado ao conhecimento das autoridades competentes.