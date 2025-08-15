sexta-feira, agosto 15, 2025
Desde 1876
PRIMEIRA COLUNA

Vandalismo

Não são apenas os vândalos que agem de forma impune. Recentemente, trabalhadores da empresa que faz manutenção nas lombadas eletrônicas de Belém, praticamente destruíram o canteiro de plantas ornamentais construído pela comunidade de oração Senhora Sant’Ana, na Avenida João Paulo II, no bairro do Souza. Eles, durante os serviços, cortaram galhos de uma mangueira e jogaram sobre as plantas, ainda cortando um tajá, o que causou muita revolta entre os moradores do local. O fato foi levado ao conhecimento das autoridades competentes.

