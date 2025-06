Cine Live: “Elio” e “Extermínio” são as principais novidades nas telonas

Cine Live CNN apresenta “Elio”, nova animação da Pixar, e “Extermínio: A Evolução”, continuação do clássico de zumbis, como opções para o cinema

Da CNN

O feriado prolongado trouxe novas opções para os amantes do cinema, com estreias que prometem agradar diferentes públicos. O Cine Live CNN, em parceria com o Omelete, apresentou as principais novidades nas telonas.

Uma das estreias mais aguardadas é “Elio”, nova animação da Pixar. O filme conta a história de um menino órfão de 11 anos que sonha em viajar para o espaço. Inesperadamente, ele se torna o representante da Terra em um conselho intergaláctico, enfrentando desafios muito maiores do que imaginava.

Marcelo Forlani, sócio-fundador do Omelete, destaca: “É uma animação da Pixar, que a gente conhece muito bem por ótimas produções. Eu assisti o filme numa sessão 3D, e é um 3D muito bem feito. Vale a pena para quem tiver curiosidade de ver como funciona”.

Terror com coração

Para os fãs de filmes de terrorcchega aos cinemas como continuação do clássico “28 Dias Depois”. A história se passa 28 anos após os eventos do primeiro filme, em uma Inglaterra devastada por um vírus que transforma as pessoas em criaturas violentas.

Forlani ressalta que o filme não é apenas sobre sustos: “Não é só medo, susto, sangue voando na sua cara. Tem muito coração. O menino vai buscar uma cura para a mãe doente, então não é só terror pelo terror”.

O crítico também destaca a direção de Danny Boyle e o roteiro de Alex Garland, conhecidos por trazerem profundidade às suas produções de terror. Além disso, ele menciona uma curiosidade técnica: parte significativa do filme foi gravada com iPhones.

Além das estreias, o Omelete preparou um especial em celebração ao Dia do Cinema Brasileiro, celebrado em 19 de junho, com conteúdos exclusivos sobre produções nacionais, incluindo imagens inéditas do novo filme de Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura, “O Agente Secreto”.

Com opções para todos os gostos, desde animações familiares até terror psicológico, o feriado promete ser uma ótima oportunidade para os cinéfilos aproveitarem as novidades nas telonas.