Israel identifica corpos de 4 reféns entregues pelos terroristas do Hamas

O Exército de Israel anunciou nesta terça-feira, 14, que identificou os corpos de quatro reféns entregues pelo grupo terrorista Hamas como parte do plano assinado para finalizar a guerra na Faixa de Gaza.

Os reféns foram identificados como Guy Iluz, um israelense, e Bipin Joshi, um nepalês. Os outros dois não tiveram seus nomes divulgados até a última atualização desta reportagem. Suas famílias foram informadas após a conclusão de um processo de identificação forense, segundo o Exército israelense.

Os corpos dos quatro reféns foram entregues pelo Hamas na segunda-feira à Cruz Vermelha, responsável por receber os reféns e entregá-los a Israel. Ainda há restos mortais de outros 24 reféns levados para Gaza durante o ataque terrorista de 7 de Outubro de 2023, quando o grupo terrorista invadiu o sul do território israelense e matou mais de 1.200 pessoas e levou outras 251 como reféns.

Guy Iluz foi sequestrado com vida e ferido pelo Hamas. Guy morreu aos 26 anos em decorrência dos ferimentos após não receber o devido tratamento médico enquanto estava em cativeiro, segundo o Exército israelense. Já Bipin Joshi era um estudante de agricultura nepalês e tinha 23 anos quando foi sequestrado de um abrigo no Kibutz Alumim. Israel estima que ele foi assassinado em cativeiro durante os primeiros meses da guerra.

As conclusões sobre as causas e circunstâncias das mortes de Guy e Bipin serão determinadas após o término da análise pelas autoridades forenses israelenses.

O Ministro da Defesa israelense, Israel Katz, acusou o Hamas na segunda-feira de deliberadamente manter controle sobre cadáveres de reféns, o que seria uma violação do acordo assinado com Israel para finalizar o conflito.

Também nesta terça, a Cruz Vermelha disse que está sendo “um grande desafio” encontrar os corpos dos reféns mortos sob os escombros de Gaza. Por isso, a entrega dos restos mortais dos reféns restantes ainda pode demorar.

Em comunicado, o Exército israelense pressionou novamente pela devolução dos outros cadáveres: “o Hamas deve cumprir sua parte no acordo e fazer os esforços necessários para devolver todos os reféns às suas famílias e garantir-lhes um sepultamento digno.”

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e outros líderes mundiais assinaram na segunda-feira um documento oficializando o cessar-fogo na guerra entre Israel e Hamas em Gaza. Trump declarou “paz no Oriente Médio” e disse que “fez o que muitos achavam ser impossível”. O fim da guerra já havia sido assinado entre as duas partes na semana passada.

Também nesta terça-feira, a ONU disse que países árabes e europeus, além dos EUA e do Canadá, estão demonstrando interesse em custear a reconstrução de Gaza no pós-guerra, que tem custo estimado de US$ 70 bilhões (cerca de R$ 382,6 bilhões).

Também nesta terça, a Cruz Vermelha disse que está sendo “um grande desafio” encontrar os corpos dos reféns mortos sob os escombros de Gaza. Por isso, a entrega dos restos mortais dos reféns restantes ainda pode demorar.

Em comunicado, o Exército israelense pressionou novamente pela devolução dos outros cadáveres: “o Hamas deve cumprir sua parte no acordo e fazer os esforços necessários para devolver todos os reféns às suas famílias e garantir-lhes um sepultamento digno.”

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e outros líderes mundiais assinaram na segunda-feira um documento oficializando o cessar-fogo na guerra entre Israel e Hamas em Gaza. Trump declarou “paz no Oriente Médio” e disse que “fez o que muitos achavam ser impossível”. O fim da guerra já havia sido assinado entre as duas partes na semana passada.

Também nesta terça-feira, a ONU disse que países árabes e europeus, além dos EUA e do Canadá, estão demonstrando interesse em custear a reconstrução de Gaza no pós-guerra, que tem custo estimado de US$ 70 bilhões (cerca de R$ 382,6 bilhões).

Fonte e imagem: Portal G1