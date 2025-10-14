Vídeo: Fabrício Bruno facilita vitória japonesa

Japão vira sobre o Brasil (3 a 2) com ajuda de falhas na defesa

A terça-feira (14) foi um dia para o zagueiro Fabrício Bruno tentar apagar da memória. No amistoso da Seleção Brasileira contra o Japão, em Tóquio, o jogador do Cruzeiro foi o protagonista negativo, estando diretamente envolvido nos dois gols da derrota brasileira.

Os problemas começaram no segundo tempo. Aos seis minutos, Fabrício Bruno perdeu o controle ao tentar dominar a bola, escorregando e deixando a posse livre para Minamino, que não perdoou e abriu o placar para o Japão.

A situação piorou dez minutos depois. Aos 16, a falha se repetiu de forma ainda mais dura: ao tentar cortar um cruzamento na pequena área, o zagueiro acabou desviando a bola contra a própria meta, marcando um gol contra que sacramentou a vitória japonesa.

O jogo marcou a quarta aparição de Fabrício Bruno pela Seleção Brasileira. Ele havia estreado em março de 2024, ainda como atleta do Flamengo, em um amistoso contra a Inglaterra.

Foto: Toru Hanai/Getty Images

