Rubem Fonseca faria 100 anos: box inédito reúne todos os contos e revela dois textos esquecidos

Rubem Fonseca, um dos maiores nomes da literatura brasileira, completaria 100 anos neste mês de maio. Para celebrar o centenário do autor, a editora Nova Fronteira lança uma coleção especial com todos os seus contos incluindo dois inéditos, descobertos pela filha do escritor após sua morte.

A edição vem em formato de box com três volumes e chega às livrarias ainda neste mês. O material é um verdadeiro presente para leitores antigos e novos fãs que desejam mergulhar no universo intenso e realista criado por Fonseca, conhecido pelo estilo direto e impactante.

Contos inéditos e descobertas emocionantes

Os dois textos inéditos foram encontrados por Bia Corrêa do Lago, filha do autor, em um armário da casa onde ele morava. Rubem Fonseca faleceu em 2020, aos 94 anos. Nos papéis guardados, estavam histórias escritas ainda em 1948, quando ele tinha 23 anos bem antes da publicação de seu primeiro livro, em 1963.

Os contos se chamam Natal e Arinda, e apresentam dois protagonistas marcados pela solidão e pela desconexão com o mundo. Em Natal, o personagem Paulo se angustia ao envelhecer e perceber que não tem com quem dividir as festas de fim de ano. Já em Arinda, Jonas é um escritor que se afasta da realidade e mergulha na ficção como forma de sobrevivência emocional.

“Já estava ali o germe do escritor que ele viria a ser”, afirmou Bia, em entrevista. Para ela, os temas da solidão, do desencanto e da introspecção mostram que, desde jovem, Fonseca já apontava para o estilo que o tornaria um mestre do conto.

Uma coleção para conhecer toda a obra contística

Além dos inéditos, a coleção traz todos os contos já publicados pelo autor. Cada volume conta com prefácios escritos por estudiosos da obra de Rubem Fonseca, como Vera Lúcia Figueiredo (UFF), Maria Antonieta Pereira (UFMG) e Miguel Sanches Neto (UEPG). A caixa também traz um texto especial do crítico e poeta Silviano Santiago.

Alguns textos foram atualizados a partir das próprias anotações de Fonseca, como ajustes de pontuação, grafia e até substituição de palavras mostrando o cuidado do autor com sua obra até os últimos anos de vida.

Um legado marcante

Autor de O Cobrador, Agosto, A Grande Arte e tantos outros clássicos, Rubem Fonseca ganhou os prêmios mais importantes da literatura lusófona, como o Jabuti, o Camões e o Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras. Foi um mestre na arte de dizer muito com poucas palavras, misturando violência, crítica social e humanidade.

Com esse lançamento, o centenário de Rubem Fonseca não apenas celebra sua trajetória, mas também convida uma nova geração de leitores a descobrir sua escrita provocadora e essencial.

