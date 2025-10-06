Judoca paraense brilha: vice-campeã brasileira Sub-13 garante vaga no Panamericano em Lima

A jovem Laura de Oliveira, de apenas 12 anos, conquistou o respeito e a esperança do esporte paraense ao garantir o vice-campeonato brasileiro de judô na categoria Sub-13 (-60 kg feminino) e, com isso, assegurar vaga para representar o Brasil no Panamericano Sub-13 em Lima, no Peru.

A disputa ocorreu em João Pessoa (PB), entre os dias 2 e 5 de outubro, e reuniu cerca de 1.200 atletas das categorias Sub-13 e Sub-15 de todo o país. Laura foi uma das 30 judocas que integraram a delegação do Pará para o campeonato.

“Estou muito feliz com essa conquista. Foi uma competição muito difícil, com adversárias fortes, mas consegui colocar em prática tudo o que venho treinando. Ser vice-campeã brasileira é um orgulho enorme pra mim, pra minha equipe e pro meu Estado.”

O pai da atleta, Josivaldo de Oliveira, também falou sobre a trajetória da filha e o sacrifício que a família fez para que ela chegasse ali:

“É uma emoção muito grande acompanhar a Laura em cada competição. Ver todo o esforço, a dedicação dela e agora mais uma conquista representando o nosso Estado é um orgulho imenso.”

Para o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), essa vitória reforça o compromisso de investir em talentos jovens no esporte. O secretário de Esporte e Lazer, Cássio Andrade, declarou que a conquista de Laura demonstra que o trabalho realizado nos centros de treinamento e incentivos vem surtindo efeito.

Imagem : Divulgação