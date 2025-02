Lançada pedra fundamental do Campus do IFPA em Viseu

Foi lançada segunda-feira, 24, a pedra fundamental do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) Campus Viseu. Na oportunidade, a prefeitura municipal assinou a Ordem de Serviço para o início da construção da obra, orçada em R$ 25 milhões. Os serviços já terão início na próxima semana e a previsão de entrega é de até 24 meses. Com isso, a população do município passará a ter formação técnica, superior e pós-graduação, ampliando as oportunidades dentro da educação profissional, científica e tecnológica para os viseuenses.

Na terça-feira, 25, foi realizada audiência pública para a implantação do IFPA Viseu, com as presenças do prefeito municipal Cristiano Vale; da reitora da instituição, professora Ana Paula Palheta, da secretária municipal de educação Ângela Lima, dos vereadores Sandro Limão, Paulo Barros, Avelino Siqueira e Breno Guedes; do presidente da Câmara Municipal, vereador Fena Oliveira; do diretor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, professor Claudionor; do vice-prefeito Mauro da Serra; e da primeira dama Lígia Vale, além de todo o secretariado, professores e alunos da rede municipal de ensino.

Para o prefeito Cristiano Vale, esse foi um momento histórico para a educação de Viseu.

“Estamos aqui realizando uma escuta popular para a definição dos cursos técnicos de graduação e pós-graduação que iremos ofertar aos alunos. As propostas que foram apresentadas serão analisadas e servirão de base para o planejamento do campus”, explicou o gestor.

Segundo a professora Ana Paula Palheta, a chegada do Instituto a Viseu representa um grande avanço e a realização de um antigo sonho da comunidade.

“Temos certeza de que iremos contribuir para o desenvolvimento social, econômico e principalmente educacional do município”, afirmou a reitora.

