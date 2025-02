Antioxidantes no combate aos microplásticos: Uma nova perspectiva para a saúde reprodutiva

Na conjuntura do cenário atual, em meio a crescente onda de preocupação colocando em evidência a presença cada vez maior de microplásticos em nosso meio ambiente, surge um singelo sinal de esperança no combate a esse tão indesejável componente cada vez mais presente em nosso cotidiano, através do consumo de antioxidantes naturais conhecidos por antocianinas, que podem ser um excelente aliado nessa luta

O que são Microplásticos?

Os Microplásticos são partículas sólidas baseadas em polímeros com comprimento menor que 5mm, de acordo com a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos.

Considerando está uma ameaça invisível, que só passou a ser detectada no meio ambiente em 1970, passando desde então a ser considerada uma crescente preocupação por poluir cada vez mais o meio ambiente, com ênfase no ambiente aquático.

São considerados Microplásticos a formação dos seguintes Polímeros: Polietileno Tereftalato (PET), Polipropileto (PP), Poliestireno (PS), Poliuretano (PU), Policloreto de vinila (PVC) e Náilon (PA).

Estes provem de resíduos industriais, residenciais e de transporte marítimo.

Acredita-se que uma pessoa ingira em média o equivalente a um cartão de crédito a base de microplásticos por semana, não sendo encontrados somente nos meios aquáticos e em solo, mas também se fazendo presentes em sua grande maioria em organismos próprios no consumo humano.

A Natureza e suas surpresas?

De acordo com a Dr. Elena Rodriguez, Toxicologista da Universidade de Barcelona em seu mais recente estudo sobre os danos causados pelos Microplásticos a saúde reprodutora humana, considera-se que “Os microplásticos agem como disruptores endócrinos, interferindo nos delicados equilíbrios hormonais essenciais para a saúde reprodutiva. Observamos reduções nos níveis de testosterona e estrogênio, diminuição na contagem e qualidade dos espermatozoides, e até mesmo danos aos ovários em estudos com animais.”

Diante deste preocupante cenário cientistas encontraram nas antocianinas, uma possível aliada, está se encontra presente nas cores vibrantes e coloridas de frutas e vegetais, que ao serem consumidos podem ajudar no combate aos efeitos tóxicos dos Microplásticos nos sistemas reprodutivos.

Em Tóquio o Dr. Hiroshi Tanaka, bioquímico da Universidade de Tóquio, lidera uma equipe que investiga tal relação, de acordo com ele as pesquisas indicam que as antocianinas, especialmente a cianidina-3-glicosídeo, podem interagir com receptores de esteroides, potencialmente neutralizando alguns dos efeitos negativos dos microplásticos.

Um consumo consciente, uma oportunidade real

Enquanto aguardamos o desenvolvimento da pesquisa, profissionais da área de Nutrição, orientam a consumir cada vez mais alimentos ricos em antocianinas, como medida preventiva, logo aumentar o consumo de frutas vermelhas contribui para uma proteção extra contra ativos poluentes.

Alimentos ricos em antocianinas incluem açaí, mirtilos, amoras, framboesas, uvas roxas, repolho roxo e berinjela, com uma dieta equilibrada é possível combater cada vez mais este tão preocupante quadro que tem causado preocupação no cenário atual.

Um novo Horizonte

Entretanto apesar das novas descobertas, os estudos ainda progridem a curtos passos, necessitando de estudos em humanos para confirmar a eficácia das antocianinas contra a toxicidade dos microplásticos. Além disso, a solução mais eficaz está na redução drástica de nossa dependência de plásticos.

A comunidade cientifica agora direciona seus esforços para estudos de longo prazo em organismos humanos, investigações detalhadas sobre os mecanismos exatos das antocianinas na proteção contra danos causados por microplásticos e pesquisas sobre os impactos dos nanoplásticos , partículas ainda menores e possivelmente mais prejudiciais.