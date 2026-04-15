Governadora Hana Ghassan autoriza reconstrução de quatro escolas de tempo integral em Ananindeua

Investimento de mais de R$ 12 milhões vai beneficiar diretamente cerca de 1.500 estudantes

Para reforçar a política de investimentos na educação pública paraense, a governadora Hana Ghassan assinou, ontem, terça-feira, 14, as Ordens de Serviço para reconstrução de quatro escolas de tempo integral, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém. Com a iniciativa, centenas de famílias serão beneficiadas, uma vez que as criancas poderão estudar com mais tranquilidade em espaços estruturados e seguros.

A governadora Hana Ghassan, destacou o impacto da reestruturação para a melhoria da educação pública em Ananindeua.

“Hoje é um dia muito importante de celebração da educação. Na tarde de hoje, assinamos ordem de serviço para a reforma de quatro escolas aqui do município de Ananindeua, que vão ganhar toda a reestruturação e também vão ser transformadas em escola de tempo integral, o que é muito importante para a gente continuar avançando na educação. Além disso, também entregamos mais de 200 benefícios do programa Bora Estudar, que é um programa que premia os melhores alunos do estado para os melhores alunos da sua turma.

Hana também exaltou a educação do Estado e falou da camisa que usava durante a agenda em Ananindeua.

“Estou aqui usando uma camisa que passa uma importante mensagem ‘Hana, governadora da educação’. Então, é muito importante a gente colocar em prática aquilo que a gente fala.

Eu que gosto muito de obra, eu tenho a mente de engenheira, é muito bom começar uma obra de reconstrução de uma escola e de transformação da educação e do futuro do Pará. Hoje é um dia de alegria, de celebração, de avanços, porque o Pará que cresce e o Pará não para mais”, ressaltou a governadora Hana Ghassan

Serão contempladas as escolas estaduais Paraense, Maria Encarnação Araújo, Ministro Alcides Carneiro e Izabel Amazonas, que serão adequadas ao modelo de ensino em tempo integral. O investimento total é superior a R$ 12 milhões. Mais de 1.500 estudantes serão beneficiados.

A reestruturação amplia a oferta de ensino integral e a melhoria da infraestrutura da rede pública, garantindo mais qualidade no ensino, conforto e melhores condições de aprendizagem para estudantes e profissionais da educação.

Atualmente, o estado do Pará conta com 171 escolas em tempo integral e mais de 50 mil alunos matriculados.

“São mais quatro escolas em Ananindeua, ontem foram seis escolas em Belém, tem as escolas em Santarém, em Vigia, enfim, são obras por todo o Pará. A política de educação em tempo integral é aquela que melhor atende ao interesse do estudante, ao interesse da família, não temos dúvida. E os resultados do tempo integral mostram que é o melhor para uma educação pública de qualidade. O governo do Pará investe forte e pesadamente na expansão do tempo integral e mais que isso, sempre com qualidade, com todos os recursos pedagógicos. São mais quatro escolas integralmente reconstruídas para que se possa adequar e dar uma educação em tempo integral. Educação pública de qualidade, esse é o lema do governo Hana”, explicou o secretário da Seduc.

Desde 2019, o Governo do Pará já reconstruiu e construiu 204 unidades escolares, sendo 179 escolas e 24 creches. Recurso de mais de 1,2 bilhão de reais para o reforço estrutural e pedagógico de mais de 476 mil alunos matriculados na rede pública estadual.

Entrega de Benefícios do Bora Estudar

Durante a agenda, também foram entregues 237 cheques do programa ‘Bora Estudar’ para estudantes de 15 escolas do município, totalizando um investimento de R$ 2,370 milhões.

Uma das contempladas com o cheque é Ayana Clara Silva, estudante da Escola Romulo Maiorana. Ele fala como o benefício vai auxiliar em casa e o incentivo aos seus colegas de turma

“Meu preparo não foi dos melhores no início, mas eu me esforcei muito porque sabia que poderia conquistar essa oportunidade. Esse programa mostra que vale a pena se dedicar aos estudos. Quero dizer aos meus colegas que aproveitem essa chance, porque, além do conhecimento, também é possível conquistar benefícios como esse. Sou muito grata ao Governo do Pará, porque esse recurso vai ajudar na reforma da nossa casa”, afirmou.

Quem também foi contemplada pelo Bora Estudar é Emilly Pimentel, estudante da escola Jornalista Romulo Maiorana, na Cidade Nova, em Ananindeua. Ela fala do reconhecimento e valorização que o programa proporciona aos estudantes da rede estadual

“Para estar entre os melhores alunos é preciso muita dedicação, fazer as atividades corretamente e se empenhar cada vez mais. Deixo como incentivo aos próximos estudantes que priorizem os estudos, porque isso é fundamental. Esse benefício vai me ajudar a contribuir com meus pais na construção da nossa casa e a concluir o meu quarto”, destacou.

O benefício contempla alunos com melhor desempenho escolar ou notas acima de 900 na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para que estudantes invistam em melhorias habitacionais.

Desde 2023, o programa “Bora Estudar” já beneficiou mais de 17 mil estudantes em todo o estado, com investimento de mais de R$173 milhões.

Fonte e imagem: Agência Pará de Notícias