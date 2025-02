Fluminense dá um passeio, humilha e despacha o Águia da Copa do Brasil com goleada de 8 a 0

O Fluminense fez o jogo da primeira fase da Copa do Brasil contra o Águia de Marabá na noite desta quarta-feira, 26, no Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Novo Mangueirão, e arrasou com a equipe paraense, que, melancolicamente, se despede da competição. Foram 8 a 0, e teriam sido 12 a 0 caso o Tricolor Carioca não tivesse desperdiçado quatro chances de gols.

Desde o começo da partida até o seu final, a equipe de Marabá se mostrou perdida no gramado do Mangueirão. Os jogadores pareciam desentrosados e não conseguiam fazer jogadas que, ao menos, levasse perigo à equipe do Fluminense que, no primeiro tempo, fez a sua parte e meteu quatro gols na rede do Águia.

Nas palavras dos comentaristas da equipe Titulares do Esporte, o Fluminense veio, na verdade, fazer um treino para as próximas competições, tanto que conseguiu dominar o adversário sem grandes esforços.

Mas todos sabiam que se tratava de um jogo muito difícil, embora que o Azulão está construindo história na Copa do Brasil, afinal, este é o terceiro ano consecutivo em que o time marabaense disputa a competição. Nas duas últimas edições,chegou à terceira fase. Em 2023, o Águia caiu diante do Fortaleza, após ter derrubado Botafogo-SP e Goiás-GO. No ano passado, a eliminação foi no jogo contra o São Paulo, após acabar com a raça do Coritiba e o Capital.

A partida desta noite começou pontualmente às 19h30. Agora, o Águia volta para casa para se preparar para os novos embates diante do Campeonato Estadual. O Fluminense, por sua vez, segue no jogo.

Imagens: A PROVÍNCIA DO PARÁ