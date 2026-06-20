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Lift facial: entenda procedimento adotado por famosos para rejuvenescer

Técnica cirúrgica é minimamente invasiva e foca na correção da flacidez e no reposicionamento de tecidos do rosto e pescoço

Da CNN Brasil

lifting facial, também conhecido como ritidoplastia, é um procedimento voltado para o rejuvenescimento ao minimizar sinais de flacidez, rugas e excesso de pele.

A técnica é indicada para pacientes com sinais avançados de envelhecimento, geralmente a partir dos 40 anos. O procedimento tem se popularizado nos últimos anos por ser adotado por famosos.

A cantora Mara Maravilha tem viralizado após a divulgação do resultado do procedimento. A cirurgia foi considerada como um dos maiores desafios da carreira do Dr. Cláudio Dias, cirurgião responsável.

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Um post compartilhado por Dr. Claudio Dias | Cirurgião Plástico (@drclaudiodiascirurgiao)

Técnicas e procedimentos

A cirurgia clássica envolve o reposicionamento de tecidos profundos e a elevação muscular por meio de incisões próximas à orelha.

Atualmente, o uso de células-tronco autólogas — retiradas do próprio paciente — tem sido associado ao método para estimular a produção de colágeno e elastina, melhorando a textura da pele. Existem ainda opções menos invasivas, como fios de sustentação e lasers.

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Resultados e cuidados

Os efeitos mais evidentes surgem entre três e seis meses após a realização, período necessário para a regeneração tecidual.

A recuperação exige o uso contínuo de protetor solar e hábitos saudáveis para prolongar os benefícios.

O procedimento possui contraindicações para gestantes e pessoas com doenças autoimunes ou infecções ativas.


Foto Pexels

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