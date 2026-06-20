domingo, junho 21, 2026
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSAÚDE
SAÚDE

Ozempic nacional chegou às farmácias: veja quanto custa

Medicamento Ozivy, produzido pela EMS, é a primeira semaglutida sintética autorizada pela Anvisa no país

Da CNN Brasil

A venda do Ozivy, versão nacional do Ozempic, começou na última segunda-feira (15) nas farmácias brasileiras.

Com preço inicial sugerido de R$ 452, o medicamento da farmacêutica EMS utiliza semaglutida sintética para o tratamento de adultos com diabetes tipo 2.

Como funciona

Para adquirir o produto, é indispensável a apresentação de receita médica válida.Play Video

O fármaco é administrado via caneta aplicadora semanal e atua simulando o hormônio GLP-1, o que retarda o esvaziamento gástrico e aumenta a saciedade.

Preço e disponibilidade

Embora o valor de lançamento seja menor que o da versão estrangeira, os preços nas drogarias podem variar conforme a região.

Em consultas recentes, o valor encontrado em redes de farmácia foi de R$ 464,81. O valor pode variar de acordo com a dosagem do medicamento.

Ozivy não é um genérico, sendo classificado pela An

Unsplash

WEB-BANNERS-POSTÃO_BANNER-BiLLBOARD-300X100
Artigo anterior
Koné fora da Copa: entenda fratura na perna de jogador do Canadá
Próximo artigo
Lift facial: entenda procedimento adotado por famosos para rejuvenescer

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,533FollowersFollow
22,900SubscribersSubscribe
banner liquida avistao - 320x320
sos-mulher-320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315