Ozempic nacional chegou às farmácias: veja quanto custa

Medicamento Ozivy, produzido pela EMS, é a primeira semaglutida sintética autorizada pela Anvisa no país

Da CNN Brasil

A venda do Ozivy, versão nacional do Ozempic, começou na última segunda-feira (15) nas farmácias brasileiras.

Com preço inicial sugerido de R$ 452, o medicamento da farmacêutica EMS utiliza semaglutida sintética para o tratamento de adultos com diabetes tipo 2.

Como funciona

Para adquirir o produto, é indispensável a apresentação de receita médica válida.Play Video

O fármaco é administrado via caneta aplicadora semanal e atua simulando o hormônio GLP-1, o que retarda o esvaziamento gástrico e aumenta a saciedade.

Preço e disponibilidade

Embora o valor de lançamento seja menor que o da versão estrangeira, os preços nas drogarias podem variar conforme a região.

Em consultas recentes, o valor encontrado em redes de farmácia foi de R$ 464,81. O valor pode variar de acordo com a dosagem do medicamento.

O Ozivy não é um genérico, sendo classificado pela An

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