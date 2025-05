Mais de 500 kg de drogas são periciados após apreensão em balsa no Marajó

A Polícia Científica do Pará realizou nesta terça-feira (13) a perícia de 507 quilos de drogas apreendidas em uma carreta transportada por balsa no município de Breves, na região do Marajó. A carga foi interceptada por agentes da Base Fluvial Integrada “Antônio Lemos” e enviada para análise no Laboratório de Química Forense da PCEPA, em Belém.

Segundo o laudo preliminar, foram contabilizados 487 quilos de skank uma variedade mais potente da maconha distribuídos em 441 tabletes, além de 25 quilos de Oxi, um derivado da cocaína, divididos em 23 tabletes. Amostras foram encaminhadas para testes confirmatórios no laboratório forense.

De acordo com o delegado Lúcio Bezerra, responsável pelo caso, o material ilícito partiu de Manaus com destino a Belém e possivelmente veio datríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia. Um cão farejador foi essencial para identificar a droga escondida na carreta. O motorista foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

“O trabalho da Polícia Científica é fundamental para identificar e quantificar os entorpecentes, o que ajuda na investigação e no combate ao tráfico, além de fornecer base técnica para a incineração da droga”, destacou o delegado.

A investigação segue sob responsabilidade do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc).

Imagem: Agência Pará