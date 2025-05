Renato Lu celebra 35 anos de carreira com show dançante e cheio de emoção em Belém

O cantor e compositor paraense Renato Lu sobe ao palco neste sábado (17), na Casa Apoena, em Belém, para comemorar seus 35 anos de carreira com o show “Borogodó Amazônico”. A apresentação promete uma mistura envolvente de ritmos latinos e amazônicos, como lambada, cúmbia, carimbó e merengue tudo com a identidade marcante do artista.

Acompanhado do grupo Tamborimbó e com participações especiais de Eduardo Du Norte e Renata Del Pinho, Renato promete uma noite de muito suingue, emoção e conexão com o público. “A Amazônia tem borogodó, o Pará tem borogodó, o paraense tem”, afirma o artista, que prepara um visual novo e figurino extravagante para a apresentação.

Com três CDs lançados e um EP a caminho, Renato Lu construiu sua trajetória como intérprete da música regional brasileira. Inspirado por nomes como Alceu Valença, Chico César e Gilberto Gil, ele leva para o palco uma celebração vibrante da cultura paraense — tudo isso às vésperas de Belém sediar a COP30, conferência climática da ONU que também vai evidenciar a riqueza da Amazônia para o mundo.

Serviço:

Show “Borogodó Amazônico”

Com Renato Lu

Data: 17 de maio de 2025

Hora: 21h

Local: Casa Apoena (Rua São Boaventura, 171 – Cidade Velha, Belém)

Ingressos: sympla.com.br/evento/borogodo-amazonico/2931100

Pix para contribuição: renatolu16@yahoo.com.br

Imagem: Reprodução Instagram