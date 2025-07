Mais de 700 alunos são beneficiados pela Prefeitura de Belém com obras em escola do Guamá

A manhã na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Edson Luís, no bairro do Guamá, começou com esperança e grandes novidades. O prefeito de Belém, Igor Normando, assinou a Ordem de Serviço (OS) autorizando a requalificação completa da unidade de ensino ontem, segunda-feira, 28.

A escola municipal Edson Luís atende atualmente 731 alunos, incluindo 45 em atendimento especializado, e não passava por reformas estruturais desde 2016. Com um investimento de R$ 3 milhões, a obra vai atender com diversas melhorias, incluindo acessibilidade, conforto térmico, combate a alagamentos e a ampliação de espaços pedagógicos.

Além da assinatura da Ordem de Serviço para requalificar a escola, o prefeito entregou entregou ainda a nova quadra esportiva, como parte do projeto “Brincando na Quadra”. A entrega é fruto da parceria da Prefeitura de Belém com a organização não governamental (ONG) Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura e a HDI Seguros.

“Essa é uma entrega simbólica para todos nós. A quadra não é apenas um espaço para práticas esportivas, mas um lugar de convivência, de formação, de acolhimento. Hoje entregamos uma quadra totalmente revitalizada e, mais do que isso, assinamos a ordem de serviço para requalificar toda a escola. Será uma reforma que vai, praticamente, reconstruir essa unidade de ensino”, afirmou o prefeito Igor Normando.

A cerimônia de assinatura da Ordem de Serviço (OS) também foi marcada por uma homenagem simbólica aos estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA), vítimas de um trágico acidente de trânsito em Goiás. Para manter viva a memória desses jovens, a Prefeitura de Belém vai nomear alguns espaços da escola, a exemplo da Sala de Atendimento Especializado que receberá o nome da estudante de Pedagogia da UFPA, Ana Letícia Araújo Cordeiro; e do refeitório da escola, que vai receber o nome de Leandro Souza Dias, ligado ao movimento estudantil e integrante da delegação para o Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE).

“Neste momento tão especial, prestamos uma homenagem aos três estudantes que infelizmente faleceram a caminho do Congresso da UNE. Que essas homenagens sirvam para reafirmar nosso compromisso com a juventude e com a memória de todos que lutaram e sonharam com um Brasil melhor”, destacou o prefeito.

Emocionados, os pais de Ana Letícia agradeceram o gesto. “A Ana Letícia tinha o sonho de trabalhar com inclusão, de acolher crianças como ela. A gente sabe que ela faria a diferença na vida de muitas outras crianças. Receber essa homenagem é um gesto de carinho imenso da Prefeitura. Eu só tenho a agradecer por esse reconhecimento. Ela estaria muito feliz”, disse Andréa de Araújo, mãe de Ana Letícia.

“Esse momento é muito gratificante. Ver que a memória da nossa filha está sendo acolhida com tanto respeito nos conforta. A Ana enfrentou muitas barreiras, venceu seus próprios limites e estava vivendo uma fase linda na vida acadêmica e profissional. Que o sonho dela por uma educação mais inclusiva inspire outras crianças”, completou Aquiles José Cordeiro Júnior, pai da estudante.

Nova quadra marca novo capítulo para os estudantes

Sorrisos, bolas coloridas e olhares curiosos também tomaram conta da nova quadra poliesportiva, entregue durante o evento. A nova quadra da escola Edson Luís será usada por centenas de crianças para atividades físicas e oficinas esportivas gratuitas. Além da pintura e do telhado revitalizado, tem um novo piso de polipropileno copolimerizado para amortecer impacto e reduzir o risco de lesões em até 20%.

A entrega da quadra esportiva faz parte do projeto “Brincando na Quadra” e é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (Semec), a organização não governamental (ONG) Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura e a HDI Seguros.

O projeto chega à capital paraense por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte. A unidade escolar foi indicada pela própria Semec como uma das prioritárias a receber a ação, que terá cerca de 500 alunos participando de oficinas gratuitas de basquete, handebol, vôlei e futsal, com todo o material necessário e acompanhamento de educadores físicos.

A coordenadora de esportes da ONG Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura, Josiane Azevedo, afirma que a iniciativa vai muito além do esporte. “A gente trabalha com o sonho. Quando você entrega um espaço como esse e dá condições para a criança vivenciar o esporte de verdade, você está dizendo para ela que é possível. A quadra vira um lugar de convivência, de aprendizado e de afeto”, comentou.

Transformação que vai além da sala de aula

Para o secretário municipal de Educação, Patrick Tranjan, a transformação da escola vai além da infraestrutura: “A escola precisa ser um espaço de acolhimento, onde a comunidade queira estar, queira cuidar. Essa quadra é exemplo disso. Queremos transformar a escola num lugar de encontro, com acesso ao esporte, à cultura, à arte. A obra também vai resolver problemas graves de alagamento, falta de acessibilidade e espaços pedagógicos inadequados. Esse é um investimento grande e precisamos cuidar juntos. Toda a comunidade do Guamá tem um papel importante nesse processo”, frisou.

A mudança é visível também na rotina de mães e pais que acompanham de perto o crescimento dos filhos. Elana Gomes, mãe de Petrus, 9 anos, e Lívia, 10 anos, acredita que a estrutura renovada vai impactar diretamente no aprendizado e bem-estar de seus filhos:

“A quadra estava parada há muito tempo e eles sentiam muita falta. Agora, com essa nova estrutura, as crianças vão poder se desenvolver melhor, aprender mais e até sonhar com um futuro diferente. Um ambiente confortável e acolhedor faz toda a diferença”, diz a mãe, surpresa.

Fonte e imagens: Agência Belém