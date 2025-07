Igor Normando entrega mais de 350 novos boxes no Ver-o-Peso

A Prefeitura de Belém entregou, na manhã desta terça-feira, 29, mais de 350 boxes completamente revitalizados, no Ver-o- Peso. Os boxes são nos setores de mercearia, frutas, hortifruti, camarão e farinha. Ao todo, 219 permissionários foram beneficiados com os equipamentos de venda requalificados.

A entrega dos setores de frutas, mercearia, farinha, camarão e hortifruti faz parte da reforma completa do Complexo Ver-o-Peso, que já está mais de 90% concluída.

No valor de R$ 63 milhões, a obra é fruto de um convênio entre Prefeitura de Belém e governo federal, via Itaipu Binacional, e é uma das prioritárias para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), que será realizada de 10 a 21 de novembro em Belém.

O prefeito Igor Normando, que fez a entrega dos novos equipamentos no dia de seu aniversário, destacou a importância do momento. “Quero agradecer a Itaipu, ao governo federal e estadual. Esta obra foi viabilizada porque muitos de nós nos juntamos para construir um tempo melhor para a nossa cidade. A COP 30 veio para fazer com que isso virasse uma realidade, e quem ganha é a população de Belém. Em pouco tempo, estaremos todos aqui, com o presidente da República, e o governador do Estado, para inaugurar essa obra que marca a história da nossa cidade”

Mobilidade, beleza e segurança nas vendas

Os novos boxes são revestidos de alvenaria, para facilitar a limpeza. No setor de mercearia, um diferencial que chama atenção: portas de rolar manuais, que garantem melhor manuseio e segurança para os permissionários e suas mercadorias. Os equipamentos reformados ganharam ainda a substituição do piso, infraestrutura refeita, quadro de distribuição elétrica próximo e modernizado, e iluminação em LED.

“Trabalho aqui há 62 anos e posso afirmar: esta reforma veio pra fazer história. O que mais gostei foram nossos boxes de mercearia ganhando portas de rolar manuais, muito mais práticas, do jeito que nós pedimos”, comemorou o permissionário Raimundo Gurjão, 78 anos.

“Agora, sim, dá gosto trabalhar nestes boxes. Antes, eles eram de madeira, estavam caindo. Agora, de alvenaria, estão na medida para fazermos bonito”, disse Lindalva Pacheco, 77 anos, permissionária do setor de hortifruti.

Investimento que vai virar legado

A entrega desta terça-feira contou com a presença de gestores da Itaipu Binacional, que conferiran de perto os investimentos realizados na maior feira a céu aberto da América Latina. “Para nós, é um motivo de muita satisfação estarmos aqui. Este investimento veio não só ajudar na infraestrutura para receber a COP 30, mas também será um legado para a cidade, para os turistas que virão visitar a capital da Amazônia”, disse Carlos Carboni, diretor de coordenação da Itaipu Binacional.

Para as secretarias que executaram a obra e ordenaram os trabalhadores, o dia também foi de comemoração. “A entrega dos setores de camarão, farinha, frutas, hortifruti e mercearia no Ver‑o‑Peso representa um avanço significativo na reorganização e modernização do espaço. Essas entregas asseguram que os setores funcionem com melhor infraestrutura, higiene e segurança, tanto para os feirantes como para o público em geral”, destacou o secretário de Obras e Infraestrutura, Arnaldo Dopazo.

“Estamos com as obras do Ver-o-Peso avançando a passos largos para entregar o lugar, que não era reformado desde 2002, do jeito que os trabalhadores do local e a população merecem. Nós, da Sedcon, responsáveis pelo ordenamento dos permissionários da feira, estamos eufóricos em perceber que o sonho deles está bem próximo de virar realidade”, pontuou André Cunha, secretário de Desenvolvimento Econômico.

Esta foi a terceira etapa de entrega da reforma do Ver-o-Peso, neste ano. Já houve a entrega da Feira do Açaí, da rua da Ladeira e Pedra do Peixe no dia 24 de junho, e no último dia 17 de julho houve a entrega dos setores de ervas e uma parte do setor de hortifruti completamente revitalizados. Até setembro serão entregues o setor de industrializados, os últimos boxes de hortifruti, e a Feira da Farinha, finalizando, então, a reforma completa do Complexo do Ver-o-Peso, pela Prefeitura de Belém.

Fonte e imagens: Agência Belém