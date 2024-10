Dormiu mas ainda acordou cansado? Veja os hábitos que podem estar prejudicando o seu sono

Já teve a sensação de dormir a noite toda e ainda assim acordar exausto? Esse é um problema bastante comum e afeta muitas pessoas ao redor do mundo. O Brasil não é exceção: conforme a Associação Brasileira do Sono, cerca de 65% dos brasileiros enfrentam dificuldades para ter um descanso noturno adequado.

O médico especialista em sono destaca que o principal problema não é a quantidade de horas dormidas, mas sim a qualidade deste sono. Acordar sem sentir-se descansado não deve ser encarado como algo normal. O neurologista Marcelo Lobo, do Hospital Santa Lúcia, menciona que tal sensação pode estar relacionada a desordens do sono, como a apneia obstrutiva.

O que é a Apneia Obstrutiva do Sono?

A apneia obstrutiva do sono ocorre quando há obstrução das vias aéreas durante a noite, muitas vezes devido ao relaxamento da língua que bloqueia o ar. Isso resulta em uma redução na oxigenação do sangue e leva à sensação de cansaço ao acordar.

Esse problema é frequente em quem dorme de boca aberta, mas também pode ser intensificado por hábitos diários. Vamos explorar quais práticas podem estar prejudicando o sono.

Quais Hábitos Podem Prejudicar o Seu Sono?

Excesso de peso: Pessoas acima do peso têm uma maior propensão à apneia. Também podem enfrentar problemas como insônia e ronco.

Idas frequentes ao banheiro: Distúrbios urinários, mais comuns em idosos, interrompem o sono.

Distúrbios urinários, mais comuns em idosos, interrompem o sono. Uso de dispositivos eletrônicos: A exposição a telas antes de dormir pode sobrecarregar o cérebro.

Bebidas estimulantes: O consumo de café e outros estimulantes após o entardecer pode influenciar negativamente o sono.

O consumo de café e outros estimulantes após o entardecer pode influenciar negativamente o sono. Ir dormir tarde: Adiar a hora de ir para a cama reduz o tempo de descanso efetivo.

Álcool em excesso: Ainda que inicialmente cause sonolência, o álcool pode interromper o sono após algum tempo.

Problemas de Saúde Relacionados à Má Qualidade do Sono

A qualidade do sono impacta a nossa saúde de várias maneiras. Uma noite mal dormida pode acarretar em problemas como perda de memória e desatenção, dificultando atividades diárias. Além do cansaço contínuo, a insuficiência no sono pode ser um gatilho para doenças graves, como doenças neurodegenerativas, problemas cardiovasculares, diabetes e obesidade.

Doenças cardiovasculares são algumas das principais causas de morte no Brasil. Estima-se que muitos casos poderiam ser prevenida com cuidados adequados. A higiene do sono é uma das formas de promover uma melhor qualidade de descanso e saúde.

Como Melhorar a Qualidade do Seu Sono?

A higiene do sono refere-se a práticas que promovem um sono saudável. Algumas dicas incluem:

Transforme o quarto em um local exclusivo para dormir.

Deite somente quando sentir sono genuíno.

Evite exercícios físicos intensos à noite para não ativar o organismo.

Mantenha a temperatura ambiente confortável, nem muito quente, nem muito fria.

